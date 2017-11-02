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Конец света наступит 19 ноября, заявили нумерологи

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Нумерологи утверждают, что уже в наступившем месяце таинственная планета Нибиру спровоцирует разрушительные землетрясения на Земле, пишет "Московский комсомолец".

Эти подземные толчки начнутся 19 ноября, а через некоторое время приведут к концу света, заявляют авторы соответствующих сообщений. По их версии, уже скоро таинственная планета должна оказаться совсем рядом с Землей.

Согласно версии, распространяемой самопровозглашёнными экспертами, скоро Земля окажется под воздействием гравитации Нибиру, из-за чего во второй половине ноября в недрах нашей планеты начнутся разрушительные процессы, которые продолжат наблюдаться и в декабре.

Планета Нибиру фигурирует во многих конспирологических теориях в качестве космического тела, в той или иной форме угрожающего человечеству. Впрочем, данная планета не только не существует в реальности, но её существование не подразумевается и самой шумеро-аккадской мифологией, из которой её образ якобы был взят. В последнее время в интернете порой появляются сообщения, что существование планеты Нибиру было доказано, однако в действительности в новостях такого рода речь, чаще всего, идёт о так называемой "планете икс" - космическом теле, свидетельства в пользу существования которого были обнаружены в начале прошлого года. Впрочем, существование данной планеты на сегодняшний день отчасти доказано лишь теоретически, и даже если она действительно вращается вокруг Солнца, к мистической Нибиру отношения она, по сути, не имеет.

Долгое время "популярной" датой конца света среди интернет-пользователей было 23 сентября текущего года - нумеролог Дэвид Мид утверждал, что в этот день планета Нибиру врежется в Землю. Этого не произошло, однако нумеролог заявил, что вымышленное космическое тело продолжает угрожать всему миру, а в сентябре были запущены некие мистические процессы, которые через семь лет приведут к уничтожению человечества. Впрочем, следующий прогноз Мида, согласно которому 5 октября Нибиру должна была полностью закрыть солнечный диск, также не оправдался.

Американское аэрокосмическое агентство NASA отвергло вероятность, что Земле может реально угрожать гравитационное поле какой-либо другой планеты, ещё в 2012 году.

URL: http://www.vb.kg/369039
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Комментарии
555
02.11.2017, 09:29

может хватит ерунду писать о самопровозглашенных и вымышленных планетах?

0
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