Вот это да! В филармонии пройдет событие мирового масштаба - "Кармен-сюита"

Совсем скоро бишкекчан и гостей столицы ожидает событие мирового масштаба. В Филармонии им. Т. Сатылганова пройдет грандиозный балет "Кармен-сюита".

По сообщению организаторов культурного мероприятия, для Бишкека это более чем знаменательное событие, так как на сцене перед зрителями будет продемонстрирована грандиозная программа с участием известных зарубежных артистов балета, таких как Игорь Колб (премьер Мариинского театра), Анастасия Ломаченкова (солистка Михайловского театра), звезда украинского балета Виктор Ищук, ведущая солистка Олеся Гапиенко и солист "Тель-Авив оперы" Иван Тараканов.

Организаторы отмечают, что пригласить в Кыргызстан звезд такой величины было непросто. Во-первых, это связано с невероятно плотным графиком гостей. Помогло то, что председатель общественного фонда "Белый лебедь" Сабида Жумабекова знакома со многими артистами, которые все же решили порадовать кыргызскую публику своим выступлением. Но балет будет продемонстрирован всего один день - 26 ноября, начало действия определено на 18.00.

Отметим, артисты недавно приехали из Франции с этой постановкой, и для нашего зрителя это будет совершенно новый жанр, так как действия происходят в испанской манере.

"Балет - это духовная пища, и когда экономика в таком состоянии - там сложности и трудности у людей, и когда получаешь духовную пищу - это подпитывает духовную жизнь. Мы этим получаем какую-то энергию, чтобы дальше как-то идти вперед, потому что без духовной пищи человек сникает", - отметила Жумабекова.

За справками обращаться по телефонам: (+996) 559443344 и (+996) 550903769.