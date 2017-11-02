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Власти готовы оказать помощь бизнесменам, терпящим убытки на границе

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ВБ

1 ноября состоялось заседание Национального делового клуба с участием министра Артема Новикова по обсуждению сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе.

По словам министра, правительством страны незамедлительно были начаты переговоры с казахской стороной, где 18 октября была достигнута договоренность о создании дорожной карты, состоявшая из 48 пунктов, которые были направлены на разрешение всех имеющихся вопросов между двумя странами. "Но к большому сожалению, нам не удалось достичь консенсуса в данном вопросе. Казахская сторона констатировала, что даже с учетом подписания дорожной карты границы не откроются, свободного передвижения не будет", - сообщил Новиков.

Между тем разработан Проект правительства КР "О мерах по государственной поддержке предпринимателей, пострадавших в результате сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе", которым была утверждена комиссия по оценке ущерба, нанесенного в результате задержки товаров и продукции на кыргызско-казахской государственной границе, куда вошли государственные органы, независимые оценщики и бизнес-сообщества. Также разработаны налоговые, таможенные льготы, такие как предоставление отсрочки или рассрочки в отношении суммы налоговой задолженности по состоянию на 1 ноября, неначисление пени на сумму недоимки, возникшей вследствие непреодолимой силы и т.д.

Заместитель министра экономики КР Данияр Иманалиев сообщил, что согласно налоговому законодательству, есть нормы в случае непреодолимой силы, которые невозможно предотвратить. Принят ряд мер, которые направлены на поддержку предпринимателей: это налоговые преференции, меры по таможенным платежам и социальным отчислениям. Будет предоставлена отсрочка и рассрочка по платежам субъектам согласно списку, который будет составлен.

Срок погашения кредита пострадавшим предпринимателям установлен до 60 месяцев.

Организована горячая линия по вопросам границ по телефонам: 620535+140, 625234.

Также МВД, Минэкономики и Минтрансу поручено проводить мониторинг ситуации на границе.

На 1 ноября на кыргызско-казахской границе стоят более 700 груженых автотранспортных средств.

Ежедневно проводятся встречи с предпринимателями, перевозчиками и профсоюзами перевозчиков. Организовано горячее питание на местах, поставлены палатки временного размещения (МЧС КР). Организована уборка отходов (вывоз мусора) органами МСУ.

В целом на встрече обсуждались дополнительные меры и механизмы подсчета ущерба, нанесенного предпринимателям для совместного решения сложившейся ситуации.

URL: http://www.vb.kg/369041
Теги:
граница, грузоперевозки, Казахстан, Минэкономики
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Комментарии
elle ru
02.11.2017, 10:04
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Дениза Токоева
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Рустам Садыров
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Дениза Токоева

Есть и позитивные моменты в стратегическом развитии. Когда идет такая блокада, то все наши болячки лезут наружу и грамотно их обследовав можно сделать так, чтоб больше не было такой проблемы!

Вы понимаете термин блокада?

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