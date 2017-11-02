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ФБР нашло второго подозреваемого в теракте в Нью-Йорке. Он уроженец РУз

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Сотрудники ФБР нашли второго подозреваемого в теракте в Нью-Йорке, в результате которого погибли восемь человек, сообщает РБК.

"ФБР больше не разыскивает человека, которого ранее объявило в розыск: мы нашли его", - говорится в сообщении.

О розыске второго человека, который может быть причастен к теракту, ФБР объявило за час до того, как его нашли. Ведомство опубликовало фотографию, на которой изображен мужчина по имени Мухаммадзоир Кадиров. По данным ФБР, 33-летний мужчина является уроженцем Узбекистана.

​Теракт в Нью-Йорке произошел 31 октября. Водитель пикапа наехал на людей на велодорожке на Вест стрит, после чего столкнулся со школьным автобусом на углу Чеймберс стрит. В результате случившегося погибли восемь человек, еще десятки пострадали. При себе у мужчины было пневматическое и пейнтбольное оружие.

Полицейские выстрелили в водителя пикапа, после чего его задержали, им оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов. В автомобиле он оставил записку, в которой написал, что совершил теракт во имя запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Саипов проживал в США с 2010 года. По информации Santa Monica Observer, он выиграл вид на жительство (грин-карту). В связи с этим американский президент Дональд Трамп призвал отменить лотерею грин-карт, которую запустили в 1990 году. В рамках программы ежегодно разыгрываются 50 тыс. грин-карт.

URL: http://www.vb.kg/369042
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Комментарии
Адилет Кадыров
02.11.2017, 16:40
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Зачем понадобилось проамериканскому изданию Кактус писать что он приехал из Кыргызстана? Не совпадение же это все!!!

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