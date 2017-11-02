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Глава Apple назвал основную проблему социальных сетей

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Руководитель корпорации Apple Тим Кук в интервью телеканалу NBC рассказал о главной проблеме социальных сетей. Комментируя слушания в Конгрессе США, Кук заявил, что причастность правительств к распространению политической рекламы - это малая часть проблемы, гораздо страшнее, что такие инструменты позволяют манипулировать людьми, передает "Московский комсомолец".

"Я не верю, что реклама со стороны иностранных правительств является крупной проблемой. Я считаю, что это лишь 1% проблемы. Гораздо более серьезной проблемой является то, что подобные инструменты используются с целью расколоть народ, манипулировать им, представлять людям сфальсифицированные новости в больших количествах и таким образом воздействовать на их мысли", - заявил глава Apple.

URL: http://www.vb.kg/369043
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Комментарии
Медер Айбекович
02.11.2017, 16:42
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Прав мужик. Мы на живом примере видим как Назарбаев пытается внушить казахам и нам, что мы враги. Это не есть хорошо! 

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