Глава Apple назвал основную проблему социальных сетей

Руководитель корпорации Apple Тим Кук в интервью телеканалу NBC рассказал о главной проблеме социальных сетей. Комментируя слушания в Конгрессе США, Кук заявил, что причастность правительств к распространению политической рекламы - это малая часть проблемы, гораздо страшнее, что такие инструменты позволяют манипулировать людьми, передает "Московский комсомолец".

"Я не верю, что реклама со стороны иностранных правительств является крупной проблемой. Я считаю, что это лишь 1% проблемы. Гораздо более серьезной проблемой является то, что подобные инструменты используются с целью расколоть народ, манипулировать им, представлять людям сфальсифицированные новости в больших количествах и таким образом воздействовать на их мысли", - заявил глава Apple.