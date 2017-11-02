Религиозные лидеры помогают снижать стигму в отношении больных туберкулезом

Под руководством Минздрава и Республиканского центра укрепления здоровья в Кыргызстане продолжается работа по информированию и просвещению религиозных деятелей в направлении тематики "Ислам и здоровье".

В октябре при поддержке проекта USAID "Победим туберкулез" были организованы и проведены информационные сессии по вопросам туберкулеза и, в частности, по его профилактике с акцентом на необходимость снижения стигмы и дискриминации в институтах Корана в городах Кара-Балта и Токмак Чуйской области. Подобное обучение уже было организовано и проведено для религиозных деятелей в Джалал-Абадской и Нарынской областях, а также в г. Бишкеке.

"В работе с религиозными лидерами на новый 2018 год мы запланировали направить больше деятельности на снижение уровня стигмы и дискриминации, - рассказал специалист по адвокации, коммуникации и социальной мобилизации (АКСМ) проекта USAID "Победим туберкулез" Дильшат Хаитов. - За прошедший отработанный год нам удалось организовать обучение, установить и наладить с ними контакты и связи и уже получить первые результаты нашего сотрудничества, в том числе во всех мечетях страны 24 марта, в День борьбы с туберкулезом, провести пятничный намаз. Поскольку в исламе проходит такая информация, что верующий должен навещать больного, студентам, изучающим Коран, мы рекомендуем навещать больных в противотуберкулезных организациях здравоохранения или посетить одну из групп поддержки больных, которые проводятся в стране при содействии Национального общества Красного Полумесяца, чтобы они исполнили свой долг перед братом-мусульманином. В исламе говорится, что если человек проснулся утром и решил навестить больного, то пока он дойдёт до него, семь тысяч ангелов на небесах будут молиться за того, кто принял такое решение. И это не обязательно должен быть родственник или брат, а просто знакомый или сосед. Дополнительно на сессиях было много таких вопросов, как, например, можно ли заболеть повторно туберкулезом, излечима ли эта болезнь, почему больных так долго держат в больницах. Один из преподавателей поинтересовался также, в течение какого времени может умереть больной тяжелой формой туберкулеза. Мы отвечаем, что туберкулез излечим и можно жить с четвертинкой лёгкого, если своевременно выявить и начать лечить болезнь и обязательно не прерывать лечение".

По словам Дильшата Хаитова, следующий выезд запланирован на 14 ноября в г. Баткен, где будет проведено обучение для сотрудников Казыята и имамов Баткенской области и её столицы, проведены информационные сессии для двух медресе, где обучаются отдельно мальчики и девочки от 12 до 16 лет. "Цель наших таких визитов – информировать религиозных лидеров, в том числе и на стадии обучения, так как вскоре они станут имамами, и в больших и маленьких мечетях за ними будут стоять люди, которые будут прислушиваться к каждому их шагу и слову", - сказал он.