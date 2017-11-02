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Уроженец Кыргызстана в Москве зарезал свою жену из ревности (видео)

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Уроженца Центральной Азии, который зарезал свою жену на улице в Люблино, задержали в Мытищинском районе Подмосковья, сообщила пресс‐служба ГУ МВД по Москве.

Убийство произошло в сентябре, оперативники получили информацию, что мужчина из ЦА спешно ищет деньги, чтобы уехать из России. Подозреваемого задержали, он прятался у родственников, работавших в коттеджном поселке. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, его поместили под стражу.

Telegram-канал Hue опубликовал запись с камер наблюдения, на которую попало убийство. Мужчина бьет женщину несколько раз руками и ножом, а потом добивает лежащую на земле. За происходящим наблюдает прохожий, который просто ушел и не оказал помощь умирающей. Преступник с места преступления убежал.

Убийство произошло на улице Краснодарской в Люблино 12 сентября, мертвую девушку нашли прохожие, ей было 23 года. Преступление попало на камеры наблюдения, девушку из ревности зарезал собственный муж, он ударил ее ножом не менее 10 раз. Супруги приехали в Москву из Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/369045
Теги:
соотечественники
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Комментарии
Баха
02.11.2017, 12:03

Прохожего тоже надо задержать за  то что не оказал помощь умирающей

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