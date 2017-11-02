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В некоторых регионах страны цена на уголь достигает до 6 тысяч сомов

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Гулиза Авазова

В Нарынской области цена на уголь варьируется от 1100 до 3,5 тысячи сомов. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев на заседании Жогорку Кенеша.

Помимо этого, в Джалал-Абадской области стоимость угля составляет от 3,5 тысячи до 6 тысяч сомов, аналогично и в Таласе - цена за одну тонну угля доходит до 6 тысяс сомов.

Также депутат Зиядин Жамалдинов поинтересовался, почему вот уже третий день машины с углем не могут разгрузить, и они простаивают на ТЭЦ Бишкека. На что глава ТЭЦ Узак Кыдырбаев ответил, что были технические причины и эту проблему решат за два-три дня.

Отметим, сегодня депутаты заслушивают информацию правительства по подготовке к отопительному зимнему периоду.

Напомним, в настоящее время остро стоит вопрос обеспечения потребителей углем по доступным ценам. Несмотря на то что Госантимонополия установила оптово-отпускные цены на уголь для угледобывающих предприятий, до конечного потребителя уголь доходит через многочисленных посредников. За последний месяц стоимость тонны угля резко повысилась почти на 20%. Одной из причин повышения цен в Минэкономики назвали проблемы на кыргызско-казахской границе и запрет казахстанскими властями экспорта угля за пределы страны.

URL: http://www.vb.kg/369050
Теги:
парламент, уголь, ТЭЦ
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Комментарии
Рустам Садыров
02.11.2017, 11:13
Карма: +17
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Комментариев: 45

и тут казахи виноваты

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Дениза Токоева
02.11.2017, 14:26
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Пора уже родные обеспечивать углем самих себя. Уверена на все 100%, что мы сможем это сделать, тем более имея в своем запасе месторождения коксового угля. 

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Хан
02.11.2017, 14:36

Таш - Комурское, Кара - Кеченское, Тегененское и таких М/Р дофига, не пора ли нам самим себя обеспечивать а не искать легкую.наживу

-1
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