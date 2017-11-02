Что известно об узбекистанце, совершившем теракт в Нью-Йорке.

Гражданин РУз Сайфулло Саипов, совершивший первый теракт в Нью-Йорке после 11 сентября 2001 года, потребовал вывесить в его палате флаг "Исламского государства". Об этом пишет портал centre1.com.

Сайфулло Саипов родился в феврале 1988 года, жил в Ташкенте и переехал в США 2010 году, выиграв в лотерею грин-карт.

В Америке, по данным СМИ, он успел пожить в разных штатах.

Первой работой Сайфулло стал склад, так как он еще плохо знал английский. Потом нанимался водителем грузовика в компании, а позже занялся бизнесом и зарегистрировал на себя три фирмы.

Сайфулло Саипов, гражданин РУз, проживал в США с 2010 года; фото: ФБР.

В 2013 году он женился на 19-летней Нозиме Одиловой, брак был зарегистрирован в штате Огайо. У пары двое детей.

В последнее время узбекистанец работал таксистом компании Uber в Патерсоне (штат Нью-Джерси).

В компании подтвердили, что Саипов прошел проверку биографических данных и работал водителем в течение шести месяцев. За это время он успел совершить более 1400 поездок. После теракта в Нью-Йорке узбекского водителя заблокировали в приложении Uber.

Сейчас Uber сотрудничает с ФБР и другими правоохранительными органами, чтобы помочь в расследовании преступления.

31 октября Саипов на арендованном грузовике наехал на велосипедистов и пешеходов в центре нью-йоркского Манхэттена. В результате погибли восемь и были ранены 15 человек. Среди пострадавших – дети-инвалиды: узбекистанец намеренно направил свою машину на школьный автобус.

Саипов намеренно врезался в школьный автобус; скриншот CNN

Он был арестован полицией после того, как получил пулю в область живота.

В среду, как сообщает The New York Times, он предстал перед судом, куда был доставлен на инвалидной коляске. Ему были выдвинуты обвинения в совершении террористического акта.

По данным газеты, в его телефоне были обнаружены 90 видео и 3800 фото, имевших отношение к "Исламскому государству", среди них – пропаганда исламистов, демонстрация публичных казней, включая обезглавливание.

В больничной палате, куда он был доставлен в связи с ранением, как передает The New York Times, Саипов потребовал вывесить флаг "Исламского государства", а также заявил: "Исламское послание. Оно все стерпит".

По данным эксперта ФБР США, это выражение чаще всего произносится адептами "Исламского государства".

Саипов, как говорится далее в материале газеты, рассказал агентам ФБР, что готовился к нападению в течение года, а два месяца назад решил использовать для этого грузовик. Он взял его в аренду 22 октября, а затем до совершения теракта изучал маршруты и выбирал место для наезда, чтобы пострадало большее число людей.

Он даже рассматривал возможность повесить флаг "Исламского государства" на машине, но затем решил, что этим привлечет слишком много внимания.

Реакция Узбекистана

Власти Узбекистана обещают всестороннюю помощь в расследовании теракта. Сразу после трагедии представитель МИД страны заявил, что ведомство проверяет информацию о гражданстве Саипова.

1 ноября на сайте узбекского МИДа появилось соболезнование президента Шавката Мирзиёева главе США Дональду Трампу в связи с произошедшим терактом.

Мирзиёев отметил, что этому безжалостному и крайне жестокому преступлению не может быть никакого оправдания. "Мы решительно осуждаем любые формы и проявления экстремизма и терроризма", – говорится в послании.

Узбекистан, отметил глава государства, готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта.

Среди восьми жертв Саипова в Нью-Йорке – пятеро аргентинцев, один бельгиец и два американца. В больницах остаются 12 человек.