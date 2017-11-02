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ГПС КР: В день через КПП "Ак-Тилек" в Казахстан проходит до 115 машин

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Аида Джумашева

В настоящий момент на КПП "Ак-Тилек" наблюдается пробка из порядка 400 автомобилей. Об этом сегодня, 2 ноября, "ВБ" сообщили в ГПС КР.

Уточняется, что в день через границу на этом посту проходит до 115 машин.

"На КПП "Чон Капка" в Таласской области в день скапливаются порядка 80 машин. Там процедура пропуска проходит быстрее, так как большегрузы местные. На КПП "Ак-Жол" нет больших пробок из авто, но в период с 10.00 до 17.00 в очереди стоят порядка 3500 человек. Казахстан за 20-25 минут пропускает по 30 человек", - проинформировали в ведомстве.

Напомним, что проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября. Погранслужба Казахстана объявила, что КПП переведены на усиленный режим работы в связи предстоящими президентскими выборами в КР. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

Вскоре Минэкономики Кыргызстана обратилось в ЕЭК и ВТО для урегулирования ситуации. По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

URL: http://www.vb.kg/369052
Теги:
граница, Казахстан, Погранслужба
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Комментарии
Руслан Рустамович
02.11.2017, 17:51
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Мне не нравится, что Назарбаев обиделся как ребенок на правду и мучает два народа. Его место на отдыхе, ну или на кладбище, а он продолжает воровать! 

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