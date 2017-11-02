"Кактус" поспешил с террористом из Оша. Но вот это никого не рассмешило

Некоторые СМИ поспешили прописать террориста из Нью-Йорка в Кыргызстане. ИА "Кактус" явно поторопился с сенсационной подробностью о том, что Сайфулло Саипов уроженец КР, со ссылкой на издание Republic. Что удивительно, по ссылке уже вышла целая статья с тенденциозным подзаголовком "Юг Киргизии стал кузницей ИГИЛ. Истоки нужно искать в событиях 2010 года".

Следствие по теракту не набрало обороты, а журналисты российского интернет–ресурса и вслед за ним "Кактус" выяснили, и даже делают какие-то выводы.

Между тем спецслужбы страны уже сообщили, что террорист, убивший восьмерых человек в Нью-Йорке, никогда не проживал в Кыргызстане. В ИА 24.kg подчеркнули, что в городе Оше действительно проживает семья Саиповых, но с Сайфулло у них нет никаких родственных связей.

"Мы проверили также сведения о том, что Саипов жил короткий промежуток времени в Араванском районе, позже в Кара-Суйском. Но эти данные тоже не подтвердились", - добавили в ГКНБ.

Проверяется информация и о том, что Саипов мог в 2004-2005 годах в Узгене получить форму № 1, по которой ему, предположительно, выдан вкладыш о виде на жительство в КР.

"Паспорт КР он никогда у нас не получал и никогда не был прописан ни в одном из городов или районов южных областей, - отметили в УГКНБ. - Все документы он уже получил, судя по всему, в Узбекистане. Но сведения о виде на жительство в Кыргызстане проверяются".

Возникает вопрос: почему так поспешил "Кактус". Насчет российского интернет–издания нет особых вопросов, они как мантру повторяют тезис о том, что юг КР стал чуть ли не кузницей ИГИЛ и что это следствие июньских событий 2010 года. Этому не стоит удивляться, легче связать несвязуемые факты, накинуть уже готовую, давно апробированную якобы причинно–следственную связь. Думать головой и пытаться разобраться объективно, это не про них.

Но "Кактус", который мог бы получить хотя бы комментарии от спецслужб, просто выдал за чистую монету неподтвержденные факты. Неужели настолько ослепляет журналистов "Кактуса" нелюбовь к власти, что они ставят под удар репутацию страны, целого народа.

Да, есть негатив в стране, есть ошибки госмашины, но это не дает повод так не любить своих соотечественников, вслед за некоторыми зарубежными СМИ, которые преследуют свои цели закреплять образ кузницы террористов за целой страной. В конце концов, и сами сотрудники "Кактуса" - кыргызстанцы, и, наверное, им будет неприятно, если где-то за бугром к ним будут относиться как к потенциальным террористам. Зачем рубить сук, на котором сидишь?