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С начала сентября на АЗС республики розничные цены на ГСМ подорожали на 3%

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ВБ

С начала сентября на АЗС республики розничные цены на ГСМ подорожали в среднем на 3%. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства антимонопольного регулирования при ПКР.

Это связано с ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах РФ, а также с увеличением спроса на ГСМ в России.

По данным нефтетрейдеров Кыргызстана, оптово-отпускные цены на российских заводах с июля по сентябрь 2017 года повысилась в среднем на 5% по видам ГСМ: АИ-92, 95 и ДТ.

Следует отметить, что нефтетрейдеры продолжают бесперебойно обеспечивать республику необходимыми объемами горюче-смазочных материалов. В настоящее время рынок ГСМ является конкурентным, где осуществляют свою деятельность свыше 20 компаний и не отмечается фактов нарушений антимонопольного законодательства.

Со стороны антимонопольного органа ситуация на рынке ГСМ постоянно отслеживается и находится в зоне экономико-статистического наблюдения.

URL: http://www.vb.kg/369054
Теги:
Госантимонополия, ГСМ
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Комментарии
Дениза Токоева
02.11.2017, 17:58
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Ладно мы! А что у казахов так дорого стало!? Это при том, что они сами производят! Неужто Назарбаев решил проучить свои народ. 

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