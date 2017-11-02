С начала сентября на АЗС республики розничные цены на ГСМ подорожали на 3%

С начала сентября на АЗС республики розничные цены на ГСМ подорожали в среднем на 3%. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства антимонопольного регулирования при ПКР.

Это связано с ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах РФ, а также с увеличением спроса на ГСМ в России.

По данным нефтетрейдеров Кыргызстана, оптово-отпускные цены на российских заводах с июля по сентябрь 2017 года повысилась в среднем на 5% по видам ГСМ: АИ-92, 95 и ДТ.

Следует отметить, что нефтетрейдеры продолжают бесперебойно обеспечивать республику необходимыми объемами горюче-смазочных материалов. В настоящее время рынок ГСМ является конкурентным, где осуществляют свою деятельность свыше 20 компаний и не отмечается фактов нарушений антимонопольного законодательства.

Со стороны антимонопольного органа ситуация на рынке ГСМ постоянно отслеживается и находится в зоне экономико-статистического наблюдения.