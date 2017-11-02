За три недели в РК оштрафовали 106 машин с кыргызскими номерами

С 11 по 31 октября 2017 года в Казахстане за отсутствие товарно-транспортной накладной (CMR) привлечены к административной ответственности 159 иностранных автотранспортных средств. Об этом сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

Отсутствие CMR зафиксировано у перевозчиков из России (51), Монголии (1) и Узбекистана (1). Однако большую часть штрафов предстоит выплатить перевозчикам из Кыргызстана - 106. Всего с начала года за аналогичное нарушение перевозчики из Кыргызстана привлекались к административной ответственности 287 раз.

Проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября ночью.

На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз продукции пяти молокоперерабатывающих предприятий.

По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались. Казахстан объяснил это борьбой с контрабандой из Китая.

25 октября на встрече в рамках заседания ЕАЭС в Ереване стороны не смогли подписать дорожную карту по этому вопросу. Правительство КР назвало обвинения в свой адрес необоснованными, а действия казахского кабмина РК - дискриминацией кыргызстанского бизнеса.