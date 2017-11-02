Погода
$ 69.09 - 69.31
€ 80.07 - 80.85

За три недели в РК оштрафовали 106 машин с кыргызскими номерами

348  1
Айдана Абдуваитова

С 11 по 31 октября 2017 года в Казахстане за отсутствие товарно-транспортной накладной (CMR) привлечены к административной ответственности 159 иностранных автотранспортных средств. Об этом сообщили в Министерстве по инвестициям и развитию РК.

Отсутствие CMR зафиксировано у перевозчиков из России (51), Монголии (1) и Узбекистана (1). Однако большую часть штрафов предстоит выплатить перевозчикам из Кыргызстана - 106. Всего с начала года за аналогичное нарушение перевозчики из Кыргызстана привлекались к административной ответственности 287 раз.

Проблемы с пропуском через КПП начались 10 октября ночью.

На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз продукции пяти молокоперерабатывающих предприятий.

По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались. Казахстан объяснил это борьбой с контрабандой из Китая.

25 октября на встрече в рамках заседания ЕАЭС в Ереване стороны не смогли подписать дорожную карту по этому вопросу. Правительство КР назвало обвинения в свой адрес необоснованными, а действия казахского кабмина РК - дискриминацией кыргызстанского бизнеса.

URL: http://www.vb.kg/369055
Теги:
грузоперевозки, Казахстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Чолпон Шакирова
02.11.2017, 17:54
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 133
Минусов: 137
Комментариев: 264

нашим бы реально легализоваться, а то привыкли платить мзду и ездить дальше...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  