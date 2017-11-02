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Депутаты предлагают убрать лимит на электричество жителям горных районов

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Гулиза Авазова

Депутаты ЖК предлагают убрать лимит на электричество жителям горных районов. Такое предложение они озвучили сегодня, 2 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Сначала с таким предложением выступил депутат Бакыт Торобаев ("Онугуу-Прогресс"), а затем Аида Салянова ("Ата-Мекен"), которые отметили, что в горных районах зима длится до 7 месяцев, и стараются экономить электричество, чтобы не превышать лимит в 1000 КвТ.

В свою очередь вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев ответил, что в настоящее время по лимиту поступили предложения от всех горных районов, в том числе из Алая и Нарына.

Отметим, сегодня депутаты заслушивают информацию правительства по подготовке к отопительному зимнему периоду.

URL: http://www.vb.kg/369056
Теги:
парламент, энергетика
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Комментарии
Stal
02.11.2017, 10:54

Voobshe nado ubrat limity

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Нурланбек
02.11.2017, 12:31

В зимний период надо увеличить лимит для всех до 10000 Квт. Это минимальная потребность в электроотоплении небольшого дома до 150 кв.м. При такой дороговизне многие перейдут и переходят на уголь и Бишкек задохнеться в копоти. Семья в которой работают двое взрослых не могут на э/отопление отдавать всю месячную зарплату одного из них. На отопление должно уходить не более 20-25 процентов доходов семьи.

По умному надо бы вообще стимулировать использование чистого топлива.

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Чолпон Шакирова
02.11.2017, 17:53
Карма: -4
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Комментариев: 264

Популисты! Торобаев из клана Бакиевых! Он их ставленник! Салянова вообще осужденная! Она должна покинуть парламент!!! Торобаева и Салянову на зону.

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