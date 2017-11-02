Депутаты предлагают убрать лимит на электричество жителям горных районов

Депутаты ЖК предлагают убрать лимит на электричество жителям горных районов. Такое предложение они озвучили сегодня, 2 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

Сначала с таким предложением выступил депутат Бакыт Торобаев ("Онугуу-Прогресс"), а затем Аида Салянова ("Ата-Мекен"), которые отметили, что в горных районах зима длится до 7 месяцев, и стараются экономить электричество, чтобы не превышать лимит в 1000 КвТ.

В свою очередь вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев ответил, что в настоящее время по лимиту поступили предложения от всех горных районов, в том числе из Алая и Нарына.

Отметим, сегодня депутаты заслушивают информацию правительства по подготовке к отопительному зимнему периоду.