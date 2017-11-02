Из-за дороговизны не удается провести тендер на месторождение Кара-Кече

Из-за дороговизны не удается провести тендер на разработку угольного месторождения Кара-Кече вместе со строительством тепловой электростанции и железной дороги. Об этом стало известно сегодня, 2 ноября, на заседании Жогорку Кенеша.

В ходе заседания депутат Аскарбек Шадиев поинтересовался у вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева о судьбе месторождения Кара-Кече. На что Зилалиев ответил, что правительство два раза объявляло тендер, однако они не состоялись из-за отсутствия желающих. В связи с этим правительство рассматривает возможность изменить условия конкурса.

Отметим, стоимость 180 км железной дороги от Кара-Кече до Балыкчы составит $1 млрд, а также инвестору необходимо вложить в строительство тепловой электрической станции "Кара-Кече" $2,5 млрд.

По этой причине компании отказываются от участия в конкурсе, однако, по словам Зилалиева, проектом интересовались крупные компании Китая, а также консорциум турецко-китайской компании.