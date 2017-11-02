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Кто займет место Текебаева в парламенте, рассказали в "Ата-Мекене"

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Гулиза Авазова

Место Омурбека Текебаева в парламенте в качестве депутата от фракции "Ата-Мекен" займет Искендер Гаипкулов. Об этом "ВБ" сообщили в вышеуказанной фракции.

Как уточняется, Гаипкулов в 2007-2009 годы работал главой Счетной палаты. Он является уроженцем Ошской области.

Отметим, вчера, 1 ноября, Центризбирком принял решение о лишении депутатского мандата Омурбека Текебаева. На заседании ЦИК КР было вынесено постановление о досрочном прекращении полномочий депутата ЖК КР Омурбекова Текебаева. Представление о лишении мандата поступило от Бишкекского городского суда.

Напомним, по обвинению в коррупции главный атамекеновец был приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности на три года с отбыванием срока в исправительной колонии строго режима. Сейчас он содержится в колонии № 47.

URL: http://www.vb.kg/369058
Теги:
Омурбек Текебаев, парламент
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Комментарии
Адилет Кадыров
02.11.2017, 14:28
Карма: -28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 85
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Комментариев: 199

Этот человек предал Садыркулова и сдал его Бакиевым. Гаипкулов должен сидеть. Он предатель для страны. Теке взял в партию родственника Мырзакматова, а Мырзик и есть человек Бакиева. Текебаев нам доказал, что он враг народа своими такими выходками. Деньги не есть самое важное в жизни. Важное это сохранение мира и развивать страну. 

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