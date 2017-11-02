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Опрос "ВБ": Место женщины за столом в офисе или за кухонной плитой дома?

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Алексей Тимаев

Вопрос, где должна реализовать свой потенциал женщина - в семье или при продвижении по карьерной лестнице - всегда был спорным. Право выбора есть у каждой, и только ей решать, как провести свою жизнь - у семейного очага или в профессии. Однако менталитет народа Кыргызстана никто еще не сбрасывал со счетов. В социальных сетях то и дело появляются посты пользователей, ратующих за многоженство и исторически сложившееся положение женщин в обществе.

Последнее скандальное заявление сделал бизнесмен, меценат Бабур Тольбаев. В интервью в передаче "Раз на Раз" он сказал: "Многие женщины хотят быть супербизнесвумэн, лидерами - это все хрень, извиняюсь. Феминизм - это терроризм, это та же форма радикализма". Главным же призванием для женщин, по его мнению, является создание семьи.

Интервью Тольбаева вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые обвинили его в дискриминации женщин, а другие, наоборот, поддержали консервативный подход. Позже Тольбаев объяснил, что его неправильно поняли.

"На мой взгляд, построение семьи – это главная ценность и приоритет в жизни человека. Сегодня институт семьи претерпевает сложные испытания, и мы должны обратить на это особое внимание, как к основе генофонда нашего народа. И прежде всего, на роль и положение женщины, так как она является основой этой семьи. В данном интервью, мной еще было сказано, что женщины заслуживают наилучшего обращения и отношения. И мужчина считается мужчиной соответственно его отношению к женщине. Если ты относишься хорошо, то хороший мужчина, если ты относишься плохо, то ты - плохой мужчина", - написал он на своей странице в Facebook.

Срез общественного мнения на улицах города показал, что большинство опрошенных женщин считают, что определяет свою судьбу исключительно они сами и могут успешно состояться как дома, так и на работе. Мужчины более консервативны и уверены: женщины - хранительницы семейного очага, и именно этим они должны заниматься. Поколение помоложе не видит ничего плохого в том, чтобы без ущерба совмещать и работу, и семейную жизнь.

URL: http://www.vb.kg/369059
Теги:
гендер, опрос, Бишкек
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Комментарии
Таку Сагын
02.11.2017, 12:34
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Плюсов: 27
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Комментариев: 49

Каждый мужчина и женшина сами выбирают свою жизнь. Никто не имеет право вмешиватьсЯ в частную жизнь других людей. Нельзя навязывать свою мнению на чужие голова.

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02.11.2017, 12:35

если женщины поголовно думают что мужчины им все должны чуть ли не с рождения то и им надо бы задуматься а они что должны мужчинам кроме как раздвигать ноги..

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Кайрат Осмонбеков
02.11.2017, 12:51
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Комментариев: 3

Культура общества определяется отношением мужчин к женщине. Нельзя принимать женщин за скатину.

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Жаку Токонов
02.11.2017, 12:55
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Комментариев: 11

Динди, шариатты, эски салтты жамынып алып бироонун жеке жашоосуна кийлигишкенге эчкимдин акысы жок. Ар кимдин оз эрки кандай жашай.

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