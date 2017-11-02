Опрос "ВБ": Место женщины за столом в офисе или за кухонной плитой дома?

Вопрос, где должна реализовать свой потенциал женщина - в семье или при продвижении по карьерной лестнице - всегда был спорным. Право выбора есть у каждой, и только ей решать, как провести свою жизнь - у семейного очага или в профессии. Однако менталитет народа Кыргызстана никто еще не сбрасывал со счетов. В социальных сетях то и дело появляются посты пользователей, ратующих за многоженство и исторически сложившееся положение женщин в обществе.

Последнее скандальное заявление сделал бизнесмен, меценат Бабур Тольбаев. В интервью в передаче "Раз на Раз" он сказал: "Многие женщины хотят быть супербизнесвумэн, лидерами - это все хрень, извиняюсь. Феминизм - это терроризм, это та же форма радикализма". Главным же призванием для женщин, по его мнению, является создание семьи.

Интервью Тольбаева вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые обвинили его в дискриминации женщин, а другие, наоборот, поддержали консервативный подход. Позже Тольбаев объяснил, что его неправильно поняли.

"На мой взгляд, построение семьи – это главная ценность и приоритет в жизни человека. Сегодня институт семьи претерпевает сложные испытания, и мы должны обратить на это особое внимание, как к основе генофонда нашего народа. И прежде всего, на роль и положение женщины, так как она является основой этой семьи. В данном интервью, мной еще было сказано, что женщины заслуживают наилучшего обращения и отношения. И мужчина считается мужчиной соответственно его отношению к женщине. Если ты относишься хорошо, то хороший мужчина, если ты относишься плохо, то ты - плохой мужчина", - написал он на своей странице в Facebook.

Срез общественного мнения на улицах города показал, что большинство опрошенных женщин считают, что определяет свою судьбу исключительно они сами и могут успешно состояться как дома, так и на работе. Мужчины более консервативны и уверены: женщины - хранительницы семейного очага, и именно этим они должны заниматься. Поколение помоложе не видит ничего плохого в том, чтобы без ущерба совмещать и работу, и семейную жизнь.