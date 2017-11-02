Бишкекчанин купил львенка за $2 тысячи, но его пришлось подарить зоопарку

Хозяина львенка, гулявшего по Бишкеку, оштрафовали на тысячу сомов и попросили передать животное в зоопарк. Об этом "ВБ" сообщили в Госэкотехинспекции.

Сейчас львенок находится у сотрудников Общественного фонда "Бугу эне", они везут его в город Каракол, чтобы передать в зоопарк.

В Госэкотехинспекции рассказали, что хозяин животного добровольно обратился в Свердловское РОВД, где были заполнены соответствующие документы и акт передачи. Госэкотехинспекция также составила протокол об административном нарушении и наложили административный штраф в размере одной тысячи сомов. Где именно приобрел экзотическое животное, молодой человек не признается, сообщая, что купил его у неизвестных лиц за крупную сумму - 2 тысячи долларов.

"Когда мы разбирались в Свердловском РОВД, он говорил, что купил детеныша львенка у неизвестного ему человека. И данных о происхождении львенка и о лице, продавшем его, нет. По его словам, он приобрел детеныша льва за 2 тысячи долларов. Это он так говорит, но насколько это достоверно, мы сказать не можем", - сказал заведующий отделом контроля георесурсов Госэкотехинспекции КР Шухрат Жолдошев.

Напомним, несколько дней назад пользователи в соцсетях сообщили, что некий мужчина водит по городу животного на поводке, и желающие могут сфотографироваться с львенком за 200 сомов. После публикации в СМИ госорганы отреагировали на этот случай. Отметим, для ввоза в республику диких животных, занесенных в Красную книгу, нужно специальное разрешение.