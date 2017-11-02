Страх Назарбаева, или Колосс на глиняных ногах

Президент Казахстана Назарбаев разрушает ЕАЭС, это надо признать честно. Автократ подходит к этому делу со свойственной ему методичностью и мстительностью, коварством и лицемерием.

Трудно воспринимать доводы правительства Казахстана, когда уже кыргызская сторона готова решать все проблемные вопросы, но кабинет министров соседней страны на ходу придумывает новые причины для продолжения своей политики на границе.

Не может премьер Сагинтаев внятно объяснить продолжение частичной блокады, когда с каждым днем несут убытки не только кыргызстанцы, но и казахские, российские бизнесмены. Цены на продукты питания между тем в южном Казахстане стремительно растут, стимулируя недовольство простых казахов.

Трудно объяснить и запрет на вывоз угля из Казахстана какими-то практическими соображениями, кроме личных обид Назарбаева. Это также наносит ущерб угледобывающим компания Казахстана, которые много лет работали на рынке Кыргызстана.

В этом и суть режима Назарбаева, когда личные чувства дряхлеющего автократа наносят вред стране, а тысячи людей, которые работали в различных компаниях, нацеленных на рынок Кыргызстана, скоро будут отправлены в отпуска без содержания. Привыкший к тому, что никто в стране не может перечить, Елбасы не смог достойно, по-мужски, лично ответить Атамбаеву. Вместо этого он решил наказать народы Кыргызстана и Казахстана, что ставит под вопрос сам статус Елбасы (глава народа) Назарбаева, вся показная мудрость патриарха ушла в небытие. Перед народами предстал колосс на глиняных ногах с мелкой душонкой.

Кыргызы и казахи с удивлением вопрошают, как же мы могли верить лицемерному пафосу этого человека, который говорил о том, что "нет более близких народов на Земле, чем кыргызы и казахи". Может, и прав Атамбаев, когда говорил о том, что казахами правит чужеродный элемент – Чингизид. Хотя Атамбаев еще высоко оценил Назарбаева, причислив его к легендарным Чингизидам, не тянет президент Казахстана своими качествами. По крайней мере Чингизиды умели поднять брошенную перчатку и пойти на обидчика с открытым забралом, не прячась за спиной своих визирей.

Между тем ситуация накаляется. Если ранее кыргызстанцы склонялись к мысли, что Атамбаев погорячился и уповали на великодушие Назарбаева, то теперь они требуют жестких ответных мер. Отнять пансионаты, банки, месторождения, промышленные объекты, которые принадлежат казахским бизнесменам, - к таким требованиям чаще начали прибегать люди. И это понятно, так как Назарбаев развязал настоящую торговую войну.

Из-за бессилия ЕАЭС чаще звучат требования о выходе из этой организации. Зачем ЕАЭС, если Назарбаев принимает все договоренности за простые декларации и в угоду своим личным интересам готов их нарушать, попирать права других государств – членов Союза.

А другие участники ЕАЭС пытаются как-то все сгладить, утешая, мол, все это временно, все это пройдет, ссылаются на несовершенное законодательство в рамках Союза. Удивительно, насколько наивны такие утешения. Кто-то из таких утешителей всерьез думает, что усовершенствование законов в ЕАЭС остановит Назарбаева? Чтобы так говорить, надо знать, что говоришь. Или они не знают о том, что во время правления Назарбаева в Казахстане закон превратился в дышло - куда повернет власть, туда и выходит.

Или эти утешители не знают, как один из оппозиционных политиков совершил самоубийство, выстрелив в себя несколько раз, и дело закрыли, признав как самоубийство.

Назарбаев понимает только силу санкций в отношении него или же его камарильи. Поэтому он и пытается ублажить западных партнеров, которые готовы на любое хамство нанести вред Назарбаеву, арестовав все его секретные банковские счета, обезжирить всю родню и приближенных несостоявшегося Елбасы. Назарбаев как огня боится любого проявления инакомыслия в своей стране, живет в страхе, ожидая массового всплеска народного гнева.

Поэтому ему глубоко наплевать на все договоренности в ЕАЭС, его мало волнует, что своими действиями он создал огромную трещину в Союзе, дискредитировал в глазах кыргызстанцев, и не только их, но даже в глазах своего народа.

Назарбаев живет только местью. Но как и любой мелочный человек, его извращенный ум придумывает различные коварства. С большой вероятностью можно сказать, что Назарбаев путем торговой блокады пытается довести ситуацию в Кыргызстане до белого каления, а его протеже, потерпевший фиаско Бабанов, раскачивает обстановку изнутри, пытаясь организовать акции протеста с надеждой, что они перерастут в переворот. Синхронизация действий Назарбаева и Бабанов видны невооруженным глазом.

Только Назарбаеву невдомек, что кыргызстанцы могут стерпеть любые лишения, но не отдадут свою свободу и не пойдут за автократом или его ставленниками. Как никто в регионе Центральной Азии кыргызстанцы знают цену свободе. Скорее, сам Назарбаев падет от гнева своего народа, который уже не скрывает своей ненависти к бутафорскому Елбасы.

Ильяс Кангельды, публицист