Сариев: Правительство должно было создать комиссию по проверке контрабанды

После обвинения премьер-министра Казахстана в контрабанде, правительство КР должно было создать комиссию по проверке серого импорта. Об этом сегодня, 2 ноября, на круглом столе заявил экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев.

По его словам, кабмин немного запоздал с решением некоторых вопросов. В частности, не сразу была создана рабочая группа по помощи предпринимателям, простаивающим на кыргызско-казахской границе.

"Рабочая группа была создана буквально вчера на уровне министра экономики. Однако это не в компетенции ни одного министерства. Вопрос нужно решать на уровне правительства и президента. Мы получили большую проблему, решить ее невозможно за день, неделю или месяц. Со стороны Казахстана идет ряд процедурных мер по усложнению прохождения границ. Это, соответственно, снижает грузопотоки. Со стороны заявлены серьезные претензии. Я считаю, что нужно было создать комиссию совместно с членами ЕЭК и провести совместную проверку на предмет наличия контрабанды. Вопрос по серому обороту напрямую влияет на взаимоотношения. ЕАЭС - не политический орган, а экономический. Мы привели законодательство в соответствие с условиями ЕАЭС и обязаны соблюдать их", - сказал Сариев.