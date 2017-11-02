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Голая странница. Девушка доказывает - нагота не всегда связана с сексом

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Алексей Тимаев

Девушка из Нидерландов путешествует по Австралии и фотографируется без одежды для демонстрации того, что нагота не всегда связана с сексом.

Стерре (Sterre), которой 21 год, печалит, что отсутствие одежды по-прежнему вызывает у людей дискомфорт: "Такая жалость, что не все видят, как приятна несексуальная нагота. Я хотела бы изменить это".

Девушка выкладывает свои фотографии в Instagram, где на нее подписаны 89 тысяч человек. Как считает Стерре, таким образом она покажет, что в наготе нет ничего сексуального или странного.

URL: http://www.vb.kg/369064
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