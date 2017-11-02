Вода на "Токтогулке" позволит в этом году даже экспортировать энергию

Для своевременной подготовки к прохождению осенне-зимнего периода выделено более 2,2 млрд сомов из предусмотренных 3 млрд 41,7 млн сомов. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил вице-премьер-министр страны Дуйшенбек Зилалиев на заседании Жогорку Кенеша.

Сегодня депутаты заслушивают информацию правительства по подготовке к отопительному зимнему периоду.

Как отметил Зилалиев, отопительный сезон начался без дефицита электроэнергии и подготовка к осенне-зимнему периоду проходит на должном уровне. К настоящему моменту к отоплению подключены все социальные учреждения и жилые дома.

Объем воды в Токтогульском водохранилище в настоящее время позволит не только успешно пройти отопительный сезон в республике, но и экспортировать электроэнергию соседним странам.