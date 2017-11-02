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Вода на "Токтогулке" позволит в этом году даже экспортировать энергию

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Гулиза Авазова

Для своевременной подготовки к прохождению осенне-зимнего периода выделено более 2,2 млрд сомов из предусмотренных 3 млрд 41,7 млн сомов. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил вице-премьер-министр страны Дуйшенбек Зилалиев на заседании Жогорку Кенеша.

Сегодня депутаты заслушивают информацию правительства по подготовке к отопительному зимнему периоду.

Как отметил Зилалиев, отопительный сезон начался без дефицита электроэнергии и подготовка к осенне-зимнему периоду проходит на должном уровне. К настоящему моменту к отоплению подключены все социальные учреждения и жилые дома.

Объем воды в Токтогульском водохранилище в настоящее время позволит не только успешно пройти отопительный сезон в республике, но и экспортировать электроэнергию соседним странам.

URL: http://www.vb.kg/369066
Теги:
парламент, энергетика, Дуйшенбек Зилалиев
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Комментарии
КазаК
02.11.2017, 14:35

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Аman Kudaibergen
02.11.2017, 16:06
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Комментариев: 2

КазаК

Ага экспортировать. В начале  Бишкек обепечьте электроэнергией.

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Банин Александр
02.11.2017, 18:07
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КазаК

Ага экспортировать. В начале  Бишкек обепечьте электроэнергией.

Назарбаев ближе к весне будет заметно нервничать! Предлагаю не давать воду югу Казахстана. Он с нашим народом поступает подло! И мы поступим так же. Пусть его народ разорвет его там на куски! 

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