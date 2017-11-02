К 1 ноября бюджетные организации обеспечены углем на 146,6 тысячи тонн. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил вице-премьер-министр страны Дуйшенбек Зилалиев на заседании Жогорку Кенеша.

Как отметил вице-премьер, по республике открыто 623 топливные базы. В настоящее время на ТЭЦ Бишкека имеется 257 тыс. тонн угля, а также 4,8 тыс. тонн мазута.

Отопительный сезон в Бишкеке начался 18 октября.

Помимо этого, по словам Зилалиева, есть проблемы, связанные с автоматизированной системой контроля и учета энергоресурсов.

"Из-за различия марки и программ есть трудности их подключения к единой системе", - добавил он.

В связи с этим правительство рассматривает производство умных счетчиков в стране.

Отметим, сегодня депутаты заслушивают информацию правительства по подготовке к отопительному зимнему периоду.