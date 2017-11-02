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Для праздничного оформления Бишкека к Новому году просят 15 млн сомов

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Глеб Куренев

Оформление Бишкека к празднованию Нового года обойдется в 15 миллионов сомов. Тендер от муниципального предприятия "Бишкексвет" появился на портале государственных закупок.

Сегодня, 1 ноября, на портале государственных закупок опубликовали тендер на сумму 15 млн 767 тыс. 650 сомов от муниципального предприятия "Бишкексвет" для новогоднего оформления столицы. В эту сумму входит как монтаж и демонтаж оборудования, так и закупка различных товаров для украшения. Кроме того, в тендере говорится о закупке украшений для главной ёлки и трехмерных фигур.

Гарантия на всю продукцию должна составлять 5 лет. Прием заявок заканчивается 23 ноября.

URL: http://www.vb.kg/369069
Теги:
Бишкексвет, мэрия, тендер
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Комментарии
Мирлан
02.11.2017, 12:38

Ошол акчага бир ишкана

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Чолпон Шакирова
02.11.2017, 18:11
Карма: -4
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Минусов: 137
Комментариев: 264

Мирлан

Ошол акчага бир ишкана

Нытик, как украшать и делать праздник, если вот такие как ты будут ныть и ныть! Давайте как всегда тогда, серо и блекло, зато дешево, а потом будете писать в сети, что праздник не праздник и Бишкек не подготовился к НГ!

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