Для праздничного оформления Бишкека к Новому году просят 15 млн сомов

Оформление Бишкека к празднованию Нового года обойдется в 15 миллионов сомов. Тендер от муниципального предприятия "Бишкексвет" появился на портале государственных закупок.

Сегодня, 1 ноября, на портале государственных закупок опубликовали тендер на сумму 15 млн 767 тыс. 650 сомов от муниципального предприятия "Бишкексвет" для новогоднего оформления столицы. В эту сумму входит как монтаж и демонтаж оборудования, так и закупка различных товаров для украшения. Кроме того, в тендере говорится о закупке украшений для главной ёлки и трехмерных фигур.

Гарантия на всю продукцию должна составлять 5 лет. Прием заявок заканчивается 23 ноября.