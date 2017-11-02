Парламент поддержал. Кыргызстанцы отдыхают 8 ноября

Сегодня, 2 ноября, Жогорку Кенеш одобрил указ президента, согласно которому 7 и 8 ноября ежегодно отмечаются Днями истории и памяти предков.

Отметим, согласно постановлению Жогорку Кенеша 7 и 8 ноября будут Днями памяти, а прежний праздничный день календаря – 7 ноября будет Днем истории и памяти предков.

Напомним, ранее постановлением премьер-министра дни с 4 по 7 ноября были объявлены выходными, с одобрения Жогорку Кенеша теперь кыргызстанцы будут отдыхать с 4 по 8 ноября.