Погода
$ 69.09 - 69.31
€ 80.07 - 80.85

Парламент поддержал. Кыргызстанцы отдыхают 8 ноября

1170  1
Гулиза Авазова

Сегодня, 2 ноября, Жогорку Кенеш одобрил указ президента, согласно которому 7 и 8 ноября ежегодно отмечаются Днями истории и памяти предков.

Отметим, согласно постановлению Жогорку Кенеша 7 и 8 ноября будут Днями памяти, а прежний праздничный день календаря – 7 ноября будет Днем истории и памяти предков.

Напомним, ранее постановлением премьер-министра дни с 4 по 7 ноября были объявлены выходными, с одобрения Жогорку Кенеша теперь кыргызстанцы будут отдыхать с 4 по 8 ноября.

URL: http://www.vb.kg/369070
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Тимур Байнудинов
02.11.2017, 14:39
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 49
Минусов: 42
Комментариев: 114

Надо бы другие праздники сократить. К примеру зачем после нового года столько отдыхать? Пару дней срезать. В мае много выходных к примеру. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  