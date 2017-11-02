Парламент поддержал. Кыргызстанцы отдыхают 8 ноября

Надо бы другие праздники сократить. К примеру зачем после нового года столько отдыхать? Пару дней срезать. В мае много выходных к примеру.
Сегодня, 2 ноября, Жогорку Кенеш одобрил указ президента, согласно которому 7 и 8 ноября ежегодно отмечаются Днями истории и памяти предков.
Отметим, согласно постановлению Жогорку Кенеша 7 и 8 ноября будут Днями памяти, а прежний праздничный день календаря – 7 ноября будет Днем истории и памяти предков.
Напомним, ранее постановлением премьер-министра дни с 4 по 7 ноября были объявлены выходными, с одобрения Жогорку Кенеша теперь кыргызстанцы будут отдыхать с 4 по 8 ноября.