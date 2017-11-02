Голубое топливо для авто станет золотым? На некоторых АЗС исчез газ

В редакцию "ВБ" обратились некоторые автовладельцы, чьи машины переоборудованы под сжигание газового топлива. По их словам, на некоторых автозаправочных станциях перестали продавать газ.

"На тех заправках, которые торгуют казахским газом, его и нет. Связано это с ситуацией на кыргызско-казахской границе. Граница перекрыта, усиленный контроль. Как следствие, из соседней республики прекратились поставки этого топлива. У нас есть информация, что два дня назад в Казахстане задержали машины, которые перевозили газ для внутреннего рынка Кыргызстана",- рассказал "ВБ" исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Улан Кулов.

Также он подтвердил информацию о том, что ГСМ в КР в течение трех месяцев подорожало на три процента. Связано это с повышением отпускной стоимости топлива в России. Именно РФ поставляет 90% от всего объема поставок в республику.

Ситуация с нехваткой или отсутствием газа наблюдается не на всех автозаправочных станциях, в свою очередь считают эксперты

"Я допускаю, что дефицит сжиженного газа в республике связан с ситуацией на границе. Но на АЗС российского предприятия таких проблем нет", - считает экономист и бывший руководитель Ассоциации нефтетрейдеров Джумакадыр Акенеев.