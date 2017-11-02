СМИ: В Подмосковье в убийстве чиновницы подозревают мигранта из Кыргызстана

Вскрылись подробности жестокого убийства помощницы главы города Электросталь Дарьи Туркиной. По данным близких жертвы, преступление совершил гастарбайтер из Кыргызстана, передает портал Дни.ру.

Он был задержан по горячим следам. "Его везут на допрос. Нам известно, что погибшей было 29 лет. Она занимала должность советника главы городского округа Электросталь", – цитирует "Комсомольская правда" представителя Следственного комитета по Подмосковью.

Туркина жила с матерью в частном доме на улице Малобуньковской. Накануне к ним приходил молодой человек, которого и задержали следователи. По данным издания, это строитель-гастарбайтер. Мужчина делал ремонт в доме Дарьи. В тот трагический вечер он якобы был заподозрен в краже колец и сережек, из-за чего начался скандал, который перерос в поножовщину и убийство хозяйки дома. Бездыханное тело девушки в собственном доме нашла ее мать.

"Даша – племянница моей жены. Убийцу взяли. Киргиз. Он нанес Дарье семь ножевых ранений", – рассказал родственник девушки Павел Клюкин.

"Это какой-то бред! Дарья Туркина убита наркоманом-гастарбайтером в собственном доме из-за цепочки и сережек. Ему не хватало на дозу!" – написала в соцстеях одна из коллег погибшей.

Версию со строителем подтвердила и сестра погибшей.

"Это были строители, которые вели ремонтные работы в ее частном доме с целью ограбления. Их наняли работать, делать дом. А потом, может быть, у них финансовые трудности возникли или они заранее присматривались", – цитирует девушку радиостанция "Говорит Москва".

Как писали Dni.Ru, трагедия разыгралась в Ногинске 31 октября. Дарья Туркина занимала должности консультанта Общественной палаты Подмосковья и советника главы администрации города Электросталь.