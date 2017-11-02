Крупное ДТП в Бишкеке. Грузовик Howo протаранил несколько авто

Сегодня, 2 ноября, на улице Баха в Бишкеке произошло крупное ДТП. Об этом сообщили в УПМ ГУВД г. Бишкек.

По данным патрульной милиции, водитель грузовой машины Howo совершил столкновение два раза. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза.

"Сначала автомобиль Howo столкнулся с другим авто на пересечении улиц Баха и Валдайской. Скорее всего, уже там у него отказали тормоза, ниже по Баха на пересечении с улицей Гагарина он столкнулся с Mercedes Sprinter и Volkswagen Golf. В результате ДТП пострадали четыре человека. Все они госпитализированы", - проинформировали в УПМ.