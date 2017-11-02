Сапар Исаков прибыл в Ташкент для участия в очередном заседании СГП СНГ

Не понимаю одного, как можно работать в одном союзе ЕАЭС при этом страдать и быть заложником одного человека, который решил поиграть мускулами? Неужели Путин не видит, что старик-то уже совсем того! На латиницу перешел, дешевое российское топливо через подставные фирмы продает своему народу дорого, чтоб цены не падали на гсм. Нас хочет под себя взять, чтоб если что пугать уже на пару. Короче, Назарбаева надо гнать, народ его прогонит только путем кровавой бойни, а Путин может без жертв...