Погода
$ 69.09 - 69.31
€ 80.07 - 80.85

Сапар Исаков прибыл в Ташкент для участия в очередном заседании СГП СНГ

392  1
ВБ

Премьер-министр КР Сапар Исаков сегодня, 2 ноября, прибыл в город Ташкент (Узбекистан) для участия в очередном заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств (СГП СНГ).

В международном аэропорту города Ташкент Сапара Исакова встретил заместитель премьер-министра РУз Нодир Отажонов.

В рамках участия глав правительств в очередном заседании СГП СНГ запланирован ряд двусторонних встреч.

В составе делегации Кыргызской Республики министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Беларуси, постоянный полпред КР при Уставных органах СНГ Кубанычбек Омуралиев, министр экономики Артем Новиков, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, председатель Государственного комитета информационных технологий Нурбек Абасканов, спецпредставитель правительства КР по приграничным вопросам Курбанбай Искандаров, советник премьер-министра Гульнура Торалиева, заведующий отделом международного сотрудничества АП КР Айбек Айдарбеков и председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков.

URL: http://www.vb.kg/369076
Теги:
Сапар Исаков, СНГ, Узбекистан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Банин Александр
02.11.2017, 13:52
Карма: -49
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 119
Минусов: 168
Комментариев: 265

Не понимаю одного, как можно работать в одном союзе ЕАЭС при этом страдать и быть заложником одного человека, который решил поиграть мускулами? Неужели Путин не видит, что старик-то уже совсем того! На латиницу перешел, дешевое российское топливо через подставные фирмы продает своему народу дорого, чтоб цены не падали на гсм. Нас хочет под себя взять, чтоб если что пугать уже на пару. Короче, Назарбаева надо гнать, народ его прогонит только путем кровавой бойни, а Путин может без жертв...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  