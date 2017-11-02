Сапар Исаков прибыл в Ташкент для участия в очередном заседании СГП СНГ

Премьер-министр КР Сапар Исаков сегодня, 2 ноября, прибыл в город Ташкент (Узбекистан) для участия в очередном заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств (СГП СНГ).
В международном аэропорту города Ташкент Сапара Исакова встретил заместитель премьер-министра РУз Нодир Отажонов.
В рамках участия глав правительств в очередном заседании СГП СНГ запланирован ряд двусторонних встреч.
В составе делегации Кыргызской Республики министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Беларуси, постоянный полпред КР при Уставных органах СНГ Кубанычбек Омуралиев, министр экономики Артем Новиков, министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, председатель Государственного комитета информационных технологий Нурбек Абасканов, спецпредставитель правительства КР по приграничным вопросам Курбанбай Искандаров, советник премьер-министра Гульнура Торалиева, заведующий отделом международного сотрудничества АП КР Айбек Айдарбеков и председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков.