В Бишкеке грузовик без тормозов протаранил три машины. Ужасающие детали

Сегодня, 2 ноября, в Бишкеке произошла страшная авария - у грузовика, груженного камнем и песком, отказали тормоза. Машина ехала по улице Садырбаева (бывшая Баха) вниз, постоянно набирая скорость. Первым автомобилем, который был снесен большегрузом, оказалась автомашина марки "Тойота Ланд Крузер".

Всего же от неуправляемого крупногабаритного транспорта пострадали пять человек, которые находились в трех автомашинах - "Тойоте", "Мерседесе-Бус" и "Фольксвагене".

По словам водителя внедорожника, он ехал по улице Баха вместе со своим сыном и внуком. Примерно в 10.10 перед ним другая автомашина поворачивала с главной дороги. Замедлив свой ход, он ощутил сильный удар в заднюю часть корпуса своей машины, после чего его протаранили.

Как видно на кадрах, машина восстановлению не подлежит, так как транспорт смяло, как консервную банку.

Как отмечает владелец "Тойоты" Акылбек Ракаев, к счастью, серьезных травм он и его дети не получили. Сын до сих пор не может отойти от случившегося, его трясет, говорит он.

"Двигался за рулем я вместе со своим сыном и внуком. Впереди вот как раз на пешеходном переходе предыдущая машина "Мерседес" повернула направо. Я немножко замедлил ход, и вдруг сзади такой удар сильный. Грузовой самосвал меня протащил около 30 метров, не оглянувшись, поехал дальше и здесь чуть не сбил встречные машины. Он потом проехал по Баха через круговую площадь, сбил несколько машин еще и перевернулся", - рассказал пострадавший Акылбек Ракаев.

После первого инцидента грузовик проехал еще около километра до пересечения с улицей Гагарина, где смял под собой "Фольксваген" и "Мерседес-Бус". По данным Минздрава, в результате аварии пострадали 5 человек. Из них трое были доставлены в БНИЦТО, один в Национальный госпиталь и еще один ребенок доставлен в третью детскую больницу.

Фото: Спутник Кыргызстан

Очевидцы сообщают, что они сначала услышали громкий хлопок. Выбежав из домов посмотреть, что произошло, они увидали страшную картину - грузовик лежал набоку и две искорёженные машины.

"Если честно, зрелище не из приятных. За рулем дедушка какой-то был и мальчик, наверное, ну лет 10-ти, мне так сказали. У него, говорят, аж глаз вылез, зрелище точно не из приятных... " - рассказал очевидец Евгений Лорников.

Другие очевидцы рассказали, что грузовик "летел" на большой скорости. Подъезжая к перекрестку водитель проехал прямо через разделительную полосу в месте кругового движения. При этом он сам выпрыгнул из неуправляемого большегруза на ходу. На кадрах с места аварии видно, что многотонная машина, перескочив через бордюр, проехала по газону, затем вырвала фрагменты другого бетонного ограждения.

После того как грузовик упал набок, из кузова на проезжую часть высыпались песок и камни. Позднее грузовик перевернули, говорят очевидцы.

Кроме того, как стало известно, некоторые местные жители решили нажиться на чужом горе и под "шумок" украсть аккумулятор грузовой машины. Правда, прокомментировать данное действие находившийся на месте ДТП участковый милиционер отказался, сославшись на тайну следствия.

Сейчас водитель грузовика находится в больнице, сообщили в УПМ.

Информация будет добавляться по мере поступления сведений от ведомств.