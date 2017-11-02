Кто на новенького? В "Ата Мекене" кадровые проблемы из-за уголовных дел

Накануне решением ЦИК были досрочно прекращены полномочия депутата фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. Его лишили мандата в связи со вступившим в силу приговором по взятке в один миллион долларов, которую парламентарий получил от российских бизнесменов. Политик принял эту мзду, пообещав, что поможет инвесторам получить в свои руки управление сотовой компанией MegaCom и создаст эксклюзивные условия для ее приобретения. Текебаев и его подельник Чотонов получили по 8 лет лишения свободы. Ну а кроме того, близятся к завершению суды и над другими атамекеновскими депутатами - Саляновой и Шыкмаматовым, которые, вероятнее всего, будут вынуждены, как и их лидер, расстаться со своими мандатами народных избранников.

Ближайшие кандидатуры в кадровом резерве атамекеновцев - бывший при Бакиеве глава Фонда по управлению государственным имуществом Искендербек Гаипкулов и экс-министр сельского хозяйства Чынгыз Узакбаев. Личности в определенном смысле известные и прославившиеся далеко не сами благородными делами в тот период, когда занимали высокие государственные должности. Впрочем, когда речь идет о партии "Ата Мекен", это уже давно никого не удивляет. Если половина состава фракции ходит под уголовными делами, это говорит о многом.

В скором времени в городском суде будет завершен процесс по делу Аиды Саляновой, возобновившей адвокатскую лицензию бакиевскому приближенному Алексею Елисееву. Первая инстанция уже вынесла экс-министру юстиции и экс-генеральному прокурору обвинительный приговор, ей дали пять лишения свободы. Несмотря на то что Фемида проявила гуманность, отложив исполнение вердикта из-за того, что у подсудимой имеется малолетняя дочь, судимости это не отменяет. Салянова смогла временно избежать тюрьмы, но от конфискации имущества и лишения депутатских полномочий ей не отвертеться.

На очереди Алмамбет Шыкмаматов, его судят за аферу, которую политические деятели провернули при закупе автомобилей для Счетной палаты. Атамекеновец умудрился продать через тендер машину свой жены, причем значительно дороже ее рыночной стоимости. Шыкмаматов, как и Салянова, может, и не сядет на нары, но условный срок он получит как минимум. Следовательно и у него мандат депутата парламента будет отозван. А это значит, что почти половина атамекеновской фракции будет переформатирована.

Причем отвечать за былые прегрешения, вероятно, придется и другим приближенным Текебаева, в частности Каныбеку Иманалиеву, который подозревается в нечистоплотной приватизации здания типографии "Эркин-Тоо". А при таком раскладе есть ли смысл вообще содержать за народные деньги в парламенте фракцию, где преобладающее большинство замешано в коррупции, взяточничестве и превышении должностных полномочий.

В "Ата Мекене" все как на подбор, начиная с развенчанного недавно лидера и заканчивая теми, кто просто числится в списке как кандидаты в депутаты в 30-х – 40-х номерах. Команда очень ровная, в том плане, что ее бывшему лидеру Текебаеву в плане предприимчивости и злоупотребления может составить конкуренцию любой. Есть такая партия, созданная из корыстных побуждений и ради иммунитета персон, замешанных в коррупции. Как мы наблюдаем сейчас, эта система уже не работает, и те, кто не чисты перед законом, оказываются в местах не столь отдаленных, несмотря на звания, регалии и положение в обществе.

Не факт, что перемена мест слагаемых будет иметь положительный эффект в самой малочисленной парламентской фракции. На смену таким, как Текебаев, все равно приходят политические персоны, которые мало чем отличаются от своего бывшего лидера. При этом нельзя не отметить, что в Жогорку Кенеше атамекеновцы ведут себя смиренно, от них уже не услышишь призывов устроить политический бунт или организовать митинги. Видимо, к ним все-таки пришло осознание собственной бесполезности.

При этом эксперты считают, что сейчас нужно будет внимательно понаблюдать за атамекеновцами, которые придут на смену уголовно преследуемым товарищам. Может быть, еще не все потеряно?