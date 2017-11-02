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Главой конституционного комитета ЖК депутаты избрали Каната Керезбекова

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Гулиза Авазова

Сегодня, 2 ноября, депутаты Жогорку Кенеша избрали Каната Керезбекова на пост главы комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

По итогам тайного голосования единственный кандидат набрал 106 голосов.

Напомним, кандидатуру Керезбекова на этот пост выдвинула фракция СДПК на своем заседании 27 октября.

Отметим, уже экс-глава комитета Асель Кодуранова вчера была избрана на пост вице-спикера Жогорку Кенеша.

Отметим, перестановки в Жогорку Кенеше связаны с тем, что 25 октября Чыныбай Турсунбеков покинул пост спикера. Новоизбранным торага стал Дастан Джумабеков из фракции "Кыргызстан". После Данияр Толонов заявил о своей отставке с поста вице-спикера, так как счел неправильным нахождение двух депутатов с одной фракции в президиуме парламента.

URL: http://www.vb.kg/369080
Теги:
парламент
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Комментарии
Дениза Токоева
02.11.2017, 14:24
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Плюсов: 90
Минусов: 126
Комментариев: 197

Опытный и знающий законы от и до. Лучший в своем деле. Своевременно пришел на должность, думаю он укажет и исправит на все прорехи в наших законах.

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