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Молодые бизнесмены из КР и РТ обсудили возможности сотрудничества

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ВБ

В городе Баткене прошла "Ярмарка бизнес-идей" в рамках годичного проекта "Бизнес-клуб - Баткен". Данное мероприятие представило молодым предпринимателям хорошую возможность обсудить потенциальные пути сотрудничества и найти бизнес-партнеров.

На одной площадке собрались молодые предприниматели из приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана, а также представители крупных предприятий и успешные бизнесмены, где обсуждались проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества.

Также в рамках мероприятия было запланировано время для вопросов и ответов от успешных предпринимателей, бесплатных консультаций, интересных конкурсов, презентаций об использовании возможности продвижения товаров в интернет-ресурсах, а также дискуссии на тему "Поиск партнеров и привлечение инвестиций".

Для справки: Программа развития молодежного предпринимательства Общественного объединения Youth of Osh работает с 2015 года. Проект "Бизнес-клуб - Баткен" был запущен в октябре 2016 года, куда на конкурсной основе поступило более 300 бизнес-идей, 29 из которых получили финансирование на развитие малого и среднего бизнеса, общий фонд которого составил 8 млн 160 тыс. сомов.

Проект "Бизнес-клуб - Баткен" направлен на содействие в решении проблем безработицы, создания рабочих мест, увеличения трансграничного сотрудничества в сфере бизнеса и снижения конфликтности в приграничных районах Баткенской области посредством развития малого и среднего бизнеса.

Компонент "Бизнес-клуб - Баткен" реализуется ПРООН и Общественным объединением Youth of Osh в рамках проекта "Трансграничное сотрудничество для достижения устойчивого мира и развития" при финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН и правительства Швейцарии.

URL: http://www.vb.kg/369081
Теги:
бизнес, молодежь, Таджикистан
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