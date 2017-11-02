Бизнесмены призывают объединить усилия для разрешения ситуации на границе

Бизнес-сообщество Кыргызской Республики призывает объединить все усилия для разрешения ситуации на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.

"Ужесточение контрольно-пропускного режима на кыргызско-казахстанском участке государственной границы со стороны Казахстана наносит ощутимый урон отечественной экономике. Отечественные компании терпят немалые материальные убытки, несколько сотен грузовых автомашин вынуждены простаивать длительное время, что приводит к порче сельскохозяйственной продукции, направляемой на экспорт. Необходимо отметить, что сложившаяся ситуация затронула интересы предпринимателей не только Кыргызской Республики и Республики Казахстан, но и предпринимателей из третьих стран.

Бизнес-сообщество осознает, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация - это реальность, с которой приходится считаться, и в дальнейшем необходимо корректировать свою деятельность с учетом этого и находить новые возможности для своего развития.

Бизнес-сообщество ценит усилия правительства КР по нормализации отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан, и стремление к скорейшему разрешению сложившейся ситуации.

Бизнес-сообщество одобряет решение правительства КР, принятого в целях поддержки по налоговым и таможенным платежам, социальному страхованию и вопросам кредитования предпринимателей, пострадавших в результате сложившейся ситуации на кыргызско-казахстанском участке государственной границы.

​Бизнес-сообщество призывает все ветви власти КР, всех граждан Кыргызской Республики объединить свои усилия для разрешения сложившихся обстоятельств. В свою очередь бизнес-сообщество Кыргызстана заверяет, что оказывает и будет оказывать поддержку как предпринимателям, так и правительству КР в решении сложившейся проблемы и использовать весь свой потенциал для поиска новых рынков сбыта, новых партнеров, новых возможностей, новых путей развития экономики Кыргызстана.

Мы, нижеподписавшиеся, как представители интересов тысяч предпринимателей, выражаем надежду, что возникшая обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы положительным образом разрешится в самое ближайшее время, так как нынешнее положение дел не отвечает интересам как кыргызского, так и казахстанского народов.

Американская торговая палата в Кыргызской Республике

Ассоциация "ЖИА"

Ассоциация предприятий легкой промышленности Кыргызской Республики "Легпром"

Ассоциация поставщиков, производителей и дистрибьюторов

Ассоциация отечественных производителей

Ассоциация малых ГЭС

Бишкекский деловой клуб

Союз предпринимателей Кыргызстана

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики