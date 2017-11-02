РК усилит контроль на границе, если КР не улучшит ситуацию с таможней

Кыргызстан официально не дал ещё ответа на предложение устранить недочёты на таможне. Если не поступит соответствующего ответа, Казахстан намерен продолжить усиление таможенного контроля на границе. Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель председателя Комитета госдоходов Министерства финансов Госман Амрин, передает Informburo.kz.

"Кыргызская сторона сообщила, что согласна с требованиями, но никакого официального ответа ещё не поступило. Мы всё ещё в ожидании. Всю необходимую информацию мы им направили. У нас есть соответствующие договорённости, теперь нужно их официально закрепить, подписав их", – сказал он.

Спикер заявил, что Кыргызстан рассматривает у себя все эти вопросы, таможенная служба согласовывает всё с соответствующими органами.

"Прошло уже больше недели с тех пор, как мы достигли соглашений, однако ответа официально всё ещё нет", – уточнил Госман Амрин.

Заместитель председателя Комитета госдоходов уточнил, что для разрешения ситуации в первую очередь стоимость товаров должна быть одинаковой для обеих сторон, а также необходимо уравнять налоги.

"Во-вторых, мы всем сторонам предъявляем одинаковые требования. Мы предлагаем вести совместную работу на таможне. В-третьих, мы предлагаем обмениваться информацией о том, по какой-цене к нам поступают товары. Я хочу повторить, что мы должны стараться совместно решить проблему, так как мы являемся братскими странами. Если они не согласятся на это, то мы будем продолжать усиление контроля на границе. Мы это открыто говорим", – сообщил он.

Он отметил, что депутаты Кыргызстана поднимали уже раньше этот вопрос и он не появился за один день.

"Все знали, какая ситуация была на таможне. Мы её до этого не раз обсуждали с кыргызской стороной. Было дано специальное поручение в Евразийскую экономическую комиссию, которая доказала погрешности кыргызской стороны в таможенных вопросах. Чтобы устранить их, нам необходимо совместно работать с таможенной службой Кыргызстана", – пояснил Амрин.

Погранслужба Кыргызстана сделала официальное заявление о том, что со стороны Казахстана ведётся усиленный вариант несения службы, в связи с этим было скопление пассажирских и грузовых транспортных средств на границе.

С 10 октября Казахстан усилил ветеринарный контроль на границе с Кыргызстаном. В отношении пяти кыргызских молокоперерабатывающих предприятий уже действует запрет на ввоз в Казахстан из-за ранее выявленных нарушений.

18 октября делегация Кыргызстана во главе с премьер-министром республики Сапаром Исаковым прибыла в Астану для переговоров с главой правительства Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.

По итогам переговоров в Астане казахстанские и кыргызстанские власти договорились, что с 00.00 19 октября обеспечат приоритетный порядок пересечения казахско-кыргызской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых автотранспортных средств.