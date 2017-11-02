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РК усилит контроль на границе, если КР не улучшит ситуацию с таможней

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Кыргызстан официально не дал ещё ответа на предложение устранить недочёты на таможне. Если не поступит соответствующего ответа, Казахстан намерен продолжить усиление таможенного контроля на границе. Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель председателя Комитета госдоходов Министерства финансов Госман Амрин, передает Informburo.kz.

"Кыргызская сторона сообщила, что согласна с требованиями, но никакого официального ответа ещё не поступило. Мы всё ещё в ожидании. Всю необходимую информацию мы им направили. У нас есть соответствующие договорённости, теперь нужно их официально закрепить, подписав их", – сказал он.

Спикер заявил, что Кыргызстан рассматривает у себя все эти вопросы, таможенная служба согласовывает всё с соответствующими органами.

"Прошло уже больше недели с тех пор, как мы достигли соглашений, однако ответа официально всё ещё нет", – уточнил Госман Амрин.

Заместитель председателя Комитета госдоходов уточнил, что для разрешения ситуации в первую очередь стоимость товаров должна быть одинаковой для обеих сторон, а также необходимо уравнять налоги.

"Во-вторых, мы всем сторонам предъявляем одинаковые требования. Мы предлагаем вести совместную работу на таможне. В-третьих, мы предлагаем обмениваться информацией о том, по какой-цене к нам поступают товары. Я хочу повторить, что мы должны стараться совместно решить проблему, так как мы являемся братскими странами. Если они не согласятся на это, то мы будем продолжать усиление контроля на границе. Мы это открыто говорим", – сообщил он.

Он отметил, что депутаты Кыргызстана поднимали уже раньше этот вопрос и он не появился за один день.

"Все знали, какая ситуация была на таможне. Мы её до этого не раз обсуждали с кыргызской стороной. Было дано специальное поручение в Евразийскую экономическую комиссию, которая доказала погрешности кыргызской стороны в таможенных вопросах. Чтобы устранить их, нам необходимо совместно работать с таможенной службой Кыргызстана", – пояснил Амрин.

Погранслужба Кыргызстана сделала официальное заявление о том, что со стороны Казахстана ведётся усиленный вариант несения службы, в связи с этим было скопление пассажирских и грузовых транспортных средств на границе.

С 10 октября Казахстан усилил ветеринарный контроль на границе с Кыргызстаном. В отношении пяти кыргызских молокоперерабатывающих предприятий уже действует запрет на ввоз в Казахстан из-за ранее выявленных нарушений.

18 октября делегация Кыргызстана во главе с премьер-министром республики Сапаром Исаковым прибыла в Астану для переговоров с главой правительства Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.

По итогам переговоров в Астане казахстанские и кыргызстанские власти договорились, что с 00.00 19 октября обеспечат приоритетный порядок пересечения казахско-кыргызской границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автобусов, легкового автотранспорта, порожних грузовых автотранспортных средств.

URL: http://www.vb.kg/369083
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Комментарии
Бермет Осмонкулова
02.11.2017, 16:20
Карма: +13
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 63
Минусов: 50
Комментариев: 153

Ага, сначала сами тянут с деньгами, которые они обязаны были выделить по соглашению, а теперь мы еще и виноваты... Все таки надо было не ждать и начать самим заниматься этим вопросом. Вон оно как теперь!

-1
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Жалоба модератору
Рустам Садыров
02.11.2017, 16:41
Карма: +17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 34
Минусов: 17
Комментариев: 45

ну вот верхушка Кыргызстана затягивает решение вопроса - контрабандисты 

0
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Жалоба модератору
ER NUR
02.11.2017, 17:05
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 28
Комментариев: 25

Бермет Осмонкулова


Ага, сначала сами тянут с деньгами, которые они обязаны были выделить по

соглашению, а теперь мы еще и виноваты... Все таки надо было не ждать и

начать самим заниматься этим вопросом. Вон оно как теперь!

Техническую помощь в 100 млн парламент КЗ ратифицировал в июне 2017 года.

Предпологалась поставка оборудования , материалов и тд..Поэтому

премьер Киргизии говорил что если бы помощь взяли то какими-то железками...Груз

из КЗ развернули обратно...Есть еще инвест фонд России.Сам Атамбаев

говорил что брал оттуда деньги для коммерческих нужд Бабанова...Был

инвестфонд с КЗ но он не просуществовал и года так как КЗ туда не

перечислил наличность 100 млн .Вот за эти деньги Атамбаев ругал КЗ..Если

бы КЗ перечислил бы, то наверно Бабанов построил еще один торговый дом.

Киргизкие чинуши будут любыми способами оттягивать обустройство границ так как

груз без документов это золотая жила для таможенников-коррупционеров...

+1
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Жалоба модератору
nur iza
02.11.2017, 19:18
Карма: -18
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Плюсов: 43
Минусов: 61
Комментариев: 59

Президент Казахстана Назарбаев разрушает ЕАЭС, это надо признать честно. Автократ подходит к этому делу со свойственной ему методичностью и мстительностью, коварством и лицемерием.В этом и суть режима Назарбаева, когда личные чувства дряхлеющего автократа наносят вред стране, а тысячи людей, которые работали в различных компаниях, нацеленных на рынок Кыргызстана, скоро будут отправлены в отпуска без содержания. Привыкший к тому, что никто в стране не может перечить, Елбасы не смог достойно, по-мужски, лично ответить Атамбаеву. Вместо этого он решил наказать народы Кыргызстана и Казахстана, что ставит под вопрос сам статус Елбасы (глава народа) Назарбаева, вся показная мудрость патриарха ушла в небытие. Перед народами предстал колосс на глиняных ногах с мелкой душонкой.

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