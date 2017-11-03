Несмотря на жаркую погоду, в Бишкеке готовят временные приюты для бездомных

На территории Октябрьского района столицы открылся приют временного пребывания для лиц без определенного места жительства, чтобы перезимовать.

На сегодняшний день в помещении проведены все подготовительные работы и учреждение готово к приему временных постояльцев.

Так, в приюте был установлен котел, проведено отопление, произведены работы по побелке и покраске помещений.

Более того, для временных постояльцев будет предусмотрено одноразовое горячее питание, а также в приюте ежедневно будет дежурить сотрудник УВД Октябрьского района, и тем, кто нуждается в медицинской помощи, будут оказаны медуслуги врачами ЦСМ № 15.