В Оше стена частного дома насмерть придавила двух человек. Кадры с места ЧП

Сегодня, 2 ноября, в городе Оше саманная стена жилого дома рухнула, придавив двух человек. Оба пострадавших скончались от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в службу спасения примерно в 12.12. На место отправилась бригада спасателей МЧС.

Отмечается, что два человека погибли, еще один получил травмы. По предварительной информации, он находится в больнице.

В настоящее время причины обрушения выясняются, отметили в пресс-службе Министерстве чрезвычайных ситуаций.