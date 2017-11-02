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В Оше стена частного дома насмерть придавила двух человек. Кадры с места ЧП

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Родион Решетов

Сегодня, 2 ноября, в городе Оше саманная стена жилого дома рухнула, придавив двух человек. Оба пострадавших скончались от полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в службу спасения примерно в 12.12. На место отправилась бригада спасателей МЧС.

Отмечается, что два человека погибли, еще один получил травмы. По предварительной информации, он находится в больнице.

В настоящее время причины обрушения выясняются, отметили в пресс-службе Министерстве чрезвычайных ситуаций.

URL: http://www.vb.kg/369085
Теги:
МЧС, Ош
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