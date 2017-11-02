Месяц культуры от "ВБ". Редакция каждую неделю разыгрывает билеты на балет

Интернет-редакция "ВБ" начала проект для культурного досуга своих читателей. В течение ноября каждую неделю в пятницу и субботу редакция будет проводить розыгрыши двух билетов в Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева.

Для того чтобы стать обладателем заветных пригласительных, вам необходимо выполнить ряд простых шагов. Во-первых, вам нужно будет подписаться на нашу страницу в социальной сети Facebook, затем поставить лайк на публикацию и поделиться данной публикацией. Но прежде проверьте настройки конфиденциальности вашего профиля, он должен быть открытым.

Сейчас мы разыгрываем два билета на балет "Бахчисарайский фонтан", который состоится 4 ноября в 17.00. Победителя конкурса мы объявим 3 ноября в 15.00.

Затем будут разыграны еще пригласительные на 5 ноября на балет для детей "Три поросенка", начало его состоится в 11.00. А также балет "Севильский цирюльник" – это комическая опера в трех действиях, начало в 17.00 5 ноября.