Погода
$ 69.09 - 69.31
€ 80.07 - 80.85

Месяц культуры от "ВБ". Редакция каждую неделю разыгрывает билеты на балет

95  0
Родион Решетов

Интернет-редакция "ВБ" начала проект для культурного досуга своих читателей. В течение ноября каждую неделю в пятницу и субботу редакция будет проводить розыгрыши двух билетов в Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева.

Для того чтобы стать обладателем заветных пригласительных, вам необходимо выполнить ряд простых шагов. Во-первых, вам нужно будет подписаться на нашу страницу в социальной сети Facebook, затем поставить лайк на публикацию и поделиться данной публикацией. Но прежде проверьте настройки конфиденциальности вашего профиля, он должен быть открытым.

Сейчас мы разыгрываем два билета на балет "Бахчисарайский фонтан", который состоится 4 ноября в 17.00. Победителя конкурса мы объявим 3 ноября в 15.00.

Затем будут разыграны еще пригласительные на 5 ноября на балет для детей "Три поросенка", начало его состоится в 11.00. А также балет "Севильский цирюльник" – это комическая опера в трех действиях, начало в 17.00 5 ноября.

URL: http://www.vb.kg/369087
Теги:
Интернет, социальные сети, культура
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  