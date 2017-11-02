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Исаков премьеру РУз Арипову: Мы готовы к наращиванию имеющихся объемов

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Сапар Исаков сегодня, 2 ноября, в рамках участия в очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ в городе Ташкенте встретился с премьер-министром РУз Абдуллой Ариповым.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы приграничного сотрудничества.

Глава правительства КР поблагодарил узбекского коллегу за теплый прием и отметил, что двустороннее сотрудничество между странами является приоритетным направлением во внешней политике страны.

"Мы видим активизацию нашего сотрудничества не на бумаге, а на деле. Обоюдный визит на высшем уровне президентов Кыргызстана и Узбекистана создал исторические предпосылки для реализации вопросов, которые не решались на протяжении 25 лет. Этому также способствовали упорные усилия правительств двух стран под руководством глав государств", - подчеркнул Сапар Исаков.

Абдулла Арипов в своей приветственной речи поблагодарил правительство КР за организацию двусторонних переговоров в конце октября текущего года в городе Бишкек.

Он отметил, что это хорошее начало для реализации поставленных президентами Узбекистана и Кыргызстана вопросов совместной повестки.

Премьер-министр РУз также подчеркнул отметившуюся положительную динамику развития торгово-экономического сотрудничества между странами.

Абдулла Арипов отметил, что не все возможности двусторонних торгово-экономических отношений реализованы в полной мере. Он сообщил, что с января по сентябрь 2017 года торговый оборот между странами составил 193 млн долларов США и подчеркнул необходимость доведения данного показателя до 500 млн долларов США в год.

"Узбекская сторона готова всемерно содействовать этому вопросу, а также углублению стратегического партнерства между странами", - подчеркнул глава правительства РУз.

Сапар Исаков отметил, что увеличение вдвое торгового оборота между странами не является реальным показателем двусторонних отношений, а только началом их дальнейшего развития. Он заверил в том, что кыргызская сторона готова к наращиванию имеющихся объемов.

Далее стороны обсудили перспективы развития транспортных коридоров, в том числе железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", а также развитие отношений между предпринимателями двух стран.

По завершении стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества и проведения Дней культуры в обеих странах.

Вместе с этим была обсуждена деятельность рабочих групп по делимитации и демаркации совместного участка государственной границы.

Узбекская сторона пригласила в ближайшее время провести первое заседание руководителей приграничных областей в Узбекистане под патронажем глав правительств двух стран.

URL: http://www.vb.kg/369088
Теги:
Сапар Исаков, СНГ, Узбекистан
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Комментарии
Алинур Молдокматов
02.11.2017, 16:23
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Комментариев: 158

Индия! Китай! Иран! Узбекистан! Туркменистан! Вот с кем надо работать! Россия в этом союзе была нужна нам, а не КЗ, Беларусь и Армения.

-1
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Жалоба модератору
Рустам Садыров
02.11.2017, 16:38
Карма: +17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 34
Минусов: 17
Комментариев: 45

Алинур Молдокматов

Индия! Китай! Иран! Узбекистан! Туркменистан! Вот с кем надо работать! Россия в этом союзе была нужна нам, а не КЗ, Беларусь и Армения.

да кто против то, работайте

0
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