Горы, мед и пейзаж. Что заставило туриста из Турции влюбиться в Кыргызстан

Ведат Вурал, 57-летний житель города Мугла (Турция) приехал в Кыргызстан и остался в восторге от гостеприимства кыргызского народа и великолепной природы страны.

Ведат Вурал профессионально занимается рафтингом, пешим туризмом, альпинизмом, горным велотреком, лыжами и морскими каяками.

Зимой 2016 года он решил пройти второй в мире по высоте и сложности велосипедный маршрут, известный как Памирское шоссе. С ноября по март он проходил тщательную подготовку. Маршрут трека следовал по странам Шелкового пути и Памирские горы и через несколько месяцев должен был завершиться в Бишкеке.

Энтузиаст приобрел профессиональный велосипед, экипировку, чтобы пройти этот тяжелый и сложный путь. И, наконец, 1 июня он начал тур из города Агры (Турция). Он проехал Ваханский коридор вдоль границы Афганистана через неделю. После этого был горный Бадахшан, который осложнил перевал Пяндж в Каракуле.

Велосипедный тур длился всего три месяца. Примечательно то, что все это время путешественник употреблял только воду из природного источника, не пользуясь фильтром для воды.

Наконец, 99% пути было пройдено и он въехал на территорию Кыргызстана. Из всех стран, где он бывал, Кыргызстан впечатлил его по-особенному. И "ВБ" приводит выдержки его рассказа о путешествии:

"Впервые я посетил эту страну 20 февраля 2016 года. Я катался на лыжах в горах Тянь-Шаня, был в Караколе. Культура, национальная кухня и образ жизни местных были очень похожи на наши. Удивительно, но несмотря на незнание кыргызского языка, я не чувствовал непонимания. Я мог общаться и по-турецки, ведь он немного похож на кыргызский язык, и мне казалось, кыргызы меня понимают. Это заставляло меня чувствовать какую-то близость к этому народу. Тогда я уже понял, что это не будет моей последней поездкой в эту страну. И год спустя, в рамках велосипедного путешествия у меня вновь представилась возможность приехать в эту страну. Я был очень счастлив и воодушевлен. Я решил, что в этот раз буду проводить больше времени с местными людьми, изучая их в повседневной жизни.

19 августа я совершил переход из Таджикистана в Кыргызстан через проход Кызыл-Арт. Впервые в моей жизни я пересек границы страны на такой большой высоте. После трудного месяца в Таджикистане, в Кызыл-Арте, страна юрт встретила меня, как на параде. Я не мог поверить своим глазам, проезжая живописные местности", - написал он в своем блоге.

Больше всего впечатлила туриста из Турции гостеприимность кыргызов. "ВБ" приводит выдержки из его рассказа о путешествии.

"Во время одной из остановок на джайлоо молодая голубоглазая девушка из сельской местности пригласила меня в юрту. Приглашение я принял от всего сердца. Семья угощала меня чаем, сливками, кумысом и хлебом. Ее отец рассказал, что она всегда приглашает велосипедистов на дороге и очень любит гостей. И это особенная черта кыргызов - делиться кровом и хлебом с совершенно незнакомыми путниками.

На следующей остановке в деревне Сары-Таш 20-летняя девушка Татина, владеющая превосходным английским языком, успешно управляла семейным гостевым домом , где я остановился. Я был очень впечатлен. Несмотря на расположение села, там не было проблем в обменом валюты, покупкой продуктов и доступом к интернету.

На выходе из деревни я остался в лагере у реки Гюльча. Местные жители также пригласили меня к себе на обед.

Я приехал в Ош поздно вечером и зашел поужинать в один из ресторанов. Здесь мне встретился еще один гостеприимный человек. Официант, который меня обслуживал, догадался, что я турок. Его звали Музаффар и, как выяснилось, он любит Турцию и интересуется турецкой культурой.

Он пригласил меня к себе в гости. В тот день электричество почему-то отключили, но мы без проблем добрались по темным улицам. Его дети меня приветливо встретили и утром проводили в путь. И уходя от них утром, я вдруг понял, что в доме истинного мусульманина каждый гость почувствует покой и гармонию.

Мне предстоял долгий путь в Бишкек. Где бы я ни останавливался, жители приветливо встречали меня, звали в гости. Забавно то, что почти неделю по проезде в Оше я питался только шашлыком и самсами. Один день в Джалал-Абаде гостил у местного имама - человека радушного, щедрого и, провожая меня, он пополнил мои запасы еды. Я посетил Токтогульское водохранилище. После долгого пути я изнывал от жары, но и там меня ждал сюрприз. Рядом оказались местные жители, которые угостили меня арбузом из своего огорода. И это, пожалуй, было самым вкусным, что я пробовал за это время.

На шоссе было плотное транспортное движение – легковые автомобили протискивались сквозь колонну грузовиков. Но и те и другие делали одно и то же – старались не мешать проезду велосипедиста. Один из них даже предложил мне зацепиться к борту автомобиля на крутом подъеме. Конечно, я с радостью воспользовался предложением.

Но все мое очарование портило одно – окружающая среда была загрязнена мусором, бездумно брошенным вдоль дороги.

Говорят, встретить на своем пути молодоженов - к счастью Если так, то я, безусловно, стану самым счастливым человеком. Я встречал шикарные свадебные кортежи. Картина скромного быта местных жителей, который я заметил в деревнях, не увязывалась в голове с лимузинами и шикарными Hummer. Но я понимал, что каждая девушка мечтает о красивой свадьбе и потому можно в этот день себе позволить такую роскошь.

Вообще Токтогулская долина мне показалась раем. Здесь были прекрасные горы, реки, леса, а еда словно была предназначена для пира богов. Все самое лучшее, что могла природа дать, росло именно здесь. Я очень люблю мед и прекрасно в нем разбираюсь. Так вот, растительность этой долины позволяет пчелам собрать самый вкусный мед на свете. И хотя мне, велосипедисту, лишний груз мешал, я не удержался и купил 5 банок меда.

В Суусамыре пейзаж изменился. Высокогорная долина, окруженная великолепными снежными пиками Тянь-Шаня, накормила меня не менее вкусной и полезной едой, в основном молочными продуктами.

На горном перевале в Суусамыре водитель предложил меня подвезти. Хоть я и хотел сам проехать эту местность, долгие дни физических нагрузок давали о себе знать, да и перевал сложно проехать на велосипеде, поэтому я с благодарностью принял приглашение и устроился в салоне его машины. Уже по трассе со скоростным движением я оказался в Бишкеке. Что я могу сказать. Жизнь полна сюрпризов. Я не ожидал, что даже второй приезд в эту страну подарит мне душевный покой, новые впечатления и яркие картины лета. Думаю, это не последнее мое путешествие по Кыргызстану. Я хочу приехать зимой в горнолыжный курорт, а летом, безусловно, на Всемирные игры кочевников".