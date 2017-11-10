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Месяц культуры от "ВБ". Выиграй билеты на грандиозный балет "Кармен-сюита"

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Родион Решетов

Интернет-редакция "ВБ" начала проект для культурного досуга своих читателей. В течение ноября каждую неделю в пятницу и субботу редакция будет проводить розыгрыши билетов на балет.

Совсем скоро бишкекчан и гостей столицы ожидает событие мирового масштаба. В Филармонии им. Т. Сатылганова пройдет грандиозный балет "Кармен-сюита".

Для столичных поклонников балета - это более чем знаменательное событие, так как на сцене перед зрителями будет продемонстрирована грандиозная программа с участием известных зарубежных артистов балета, таких как Игорь Колб (премьер Мариинского театра), Анастасия Ломаченкова (солистка Михайловского театра), звезда украинского балета Виктор Ищук, ведущая солистка Олеся Гапиенко и солист "Тель-Авив оперы" Иван Тараканов.

Организаторы рассказали, что пригласить в Кыргызстан звезд такой величины было непросто из-за их плотного графика. Но, как отмечают организаторы, они все же смогли найти время, чтобы выступить на бишкекской сцене. Балет покажут всего один день - 26 ноября.

Спешите принять участие в розыгрыше от "ВБ" и посетите культурное событие. Для того чтобы стать обладателями билетов, вам нужно сделать ряд простых шагов. Во-первых, подписаться на нашу страницу, во-вторых, поставить лайк на публикацию о мероприятии и поделиться ею.

Победителя конкурса мы определим при помощи программы случайного выбора Random уже 25 ноября в 15.00.

Отметим, помимо этого розыгрыша весь ноябрь будет проходить еще масса розыгрышей билетов на балет. Следите за новостями на нашей новостной ленте.

URL: http://www.vb.kg/369091
Теги:
Интернет, искусство, социальные сети
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