Переиграли. 8 ноября в этом году будет рабочим днем

8 ноября – рабочий день, сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Сегодня, 2 ноября, ЖК поддержал предложение президента Алмазбека Атамбаева об объявлении 7-8 ноября Днями истории и памяти предков.

В парламенте поясняют, что для объявления 8 ноября красным днем календаря, необходимо внести изменения в Трудовой кодекс. Соответствующий законопроект Жогорку Кенеш принял накануне в первом чтении. Таким образом, 8 ноября будет объявлен нерабочим днем только после принятия законопроекта "О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики" в трех чтениях.