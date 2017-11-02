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В Бишкеке перевернулась маршрутка. Двое пострадали

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Глеб Куренев

В результате ДТП в жилом массиве Ак-Босого перевернулась маршрутное такси. В результате столкновения двое пострадали. Об этом "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.

Сообщается, что микроавтобус двигался в северном направлении по улице Профессора Зимы. При повороте налево в маршрутку врезался "Мерседес 430", за рулём которого находился водитель 1996 года рождения. От полученного удара микроавтобус перевернулся.

В результате столкновения пострадали два пассажира, их доставили в больницу.

В настоящий момент все материалы собраны и переданы в следственный отдел. Проводится следствие.

URL: http://www.vb.kg/369095
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция
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Комментарии
Виталий Белов
02.11.2017, 19:45
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 2
Комментариев: 10

Судя по манёвру маршрутки, она поворачивала со второго ряда. Следовательно, виноват маршрутник. Камикадзе, блин, 99% водил маршруток, будто одни едут или дрова везут

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