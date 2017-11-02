В Бишкеке перевернулась маршрутка. Двое пострадали

В результате ДТП в жилом массиве Ак-Босого перевернулась маршрутное такси. В результате столкновения двое пострадали. Об этом "ВБ" сообщили в Управлении патрульной милиции.

Сообщается, что микроавтобус двигался в северном направлении по улице Профессора Зимы. При повороте налево в маршрутку врезался "Мерседес 430", за рулём которого находился водитель 1996 года рождения. От полученного удара микроавтобус перевернулся.

В результате столкновения пострадали два пассажира, их доставили в больницу.

В настоящий момент все материалы собраны и переданы в следственный отдел. Проводится следствие.