Сапар Исаков ознакомился с деятельностью посольства КР в Узбекистане

Премьер-министр Сапар Исаков сегодня, 2 ноября, в рамках участия в очередном заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств посетил и ознакомился с деятельностью посольства Кыргызстана в Ташкенте.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане Данияр Сыдыков представил Главе Правительства информацию о его текущей работе.

Премьер-министр Сапар Исаков отметил важность деятельности дипломатических представительств в повышении инвестиционной привлекательности страны.

Далее Глава Правительства посетил постоянную экспозицию "Чынгыз Айтматов и Узбекистан" в здании Национального Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

В экспозиции представлены произведения писателя, книги посвященные его памяти, электронные копии его статей, фотографии, отражающие жизнь и творчество Чингиза Айтматова.

Экспозиция является своеобразным творческим центром, где преподаватели могут проводить мастер-классы, занятия и беседы. Также в планах университета выпуск ежегодных сборников научных трудов молодых исследователей, посвященных творчеству Айтматова.

Сапар Исаков подарил постоянной экспозиции полный сборник произведений Чынгыза Айтматова в восьми томах и оставил пожелания в книге записей.