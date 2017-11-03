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У Земли есть минимум 20 планет-двойников - ученые NASA

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При помощи новой методики анализа снимков научная команда телескопа "Кеплер" открыла двадцать планет, напоминающим по своим характеристикам Землю, передает 5 канал.

По сообщениям издания Astrophysical Journal Supplement, ученые выяснили, что два десятка планет имеют похожие на Землю размеры и массу. Среди самых впечатляющих двойников - Экзопланета KOI-7923.01, которая совершает один виток вокруг солнца за 395 дней. По словам Джефа Кофлин, руководившего командой исследователей, эта планета отличается от Земли только климатом - он там более холодный.

Помимо Экзопланеты KOI-7923.01 ученые NASA обнаружили еще девятнадцать потенциальных двойников нашей планеты, однако их характеристики не столь впечатляющи. Сейчас планетологи и астробиологи разрабатывают методы, которые позволили бы им оценить пригодность этих планет к жизни.

URL: http://www.vb.kg/369098
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