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В пирамиде Хеопса обнаружена гигантская таинственная полость

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Ученые обнаружили гигантскую полость в пирамиде Хеопса с помощью мюонного сканирования. Об открытии они рассказали в журнале Nature.

Помещение находится над Большой галереей. Протяженность обнаруженной камеры составляет 30 метров. Предназначение помещения пока неизвестно, но его размер указывает на то, что оно явно играло значительную роль в гробнице фараона.

Сканирование было частью проекта ScanPyramids, запущенного в октябре 2015 года. Целью ученых было обнаружить помещения внутри пирамид Хеопса и Хефрена в Гизе, а также Ломаной и Розовой пирамиды в Дахшуре. В проекте используется инфракрасная термография, мюонная радиография и 3D-реконструкция.

Ранее исследователи обнаружили в пирамиде еще Хеопса две ранее неизвестные пустоты.

URL: http://www.vb.kg/369099
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