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В России может появиться первый темнокожий кандидат в президенты

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Московский бизнесмен с африканскими корнями Самсон Шоладеми заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России в марте 2018 года. Лозунг своей предвыборной кампании москвич обозначил как "Россия без фальши", пишет Life.

- Мне 40 лет. Я коренной москвич. Бизнесмен. В прошлом - журналист и блогер. Я принял решение официально участвовать в президентских выборах России, - написал он в "Фейсбуке".

Кандидат отметил, что в предвыборной кампании собирается привлечь внимание общественности и федеральных властей к проблемам района Ивановское в Восточном административном округе Москвы, в том числе к состоянию Терлецкого парка и загрязнению воздуха в столице.

При этом Шоладеми уточнил, что готов будет отказаться от выдвижения в президенты в пользу того кандидата, "кто сможет максимально привлечь внимание к двум обозначенным проблемам".

Ранее Лайф сообщал, что на выборах президента РФ планируют баллотироваться телеведущая Ксения Собчак и правозащитница Екатерина Гордон. Выдвинуть свою кандидатуру намерена и известная российская порноактриса Елена Беркова.

URL: http://www.vb.kg/369100
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Комментарии
V.P. Time
03.11.2017, 09:36
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Комментариев: 379

Первым кандидатом в президенты России объявила  Собчак, вторая - Гордон, Третьим теперь будет этот  полунегр  Шопадеми.  Похоже, что  эти выборы  превращаются  в какой-то  комический фарс.  Ты что, Россия сбрендила?  При  таком смешном  в 300000 голосов  барьере   для получения статуса  кандидата в президенты, можно ожидать  еще не мало   клоунов, цель которых,  став узнаваемым на российском  медийном пространстве, улучшить  свои  бизнес, карьерный рост и т.д.  Спасибо вашему  премьр-министру Медведеву, который будучи  президентом,  предложил  эту систему выборов, который  крайне усложнил  получение российского гражданства для  русскоязычных,  который виновен  в гибели людей в Южной Осетии во время войны с Грузией тем, что вовремя  не среагировал на вторжении грузинских войск  в  Ю Осетию,  который  виновен в трагедии в Ливии, который  ухудшил имидж России, отказав Ирану в поставке С-300  по контракту..

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