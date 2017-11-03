В России может появиться первый темнокожий кандидат в президенты

Первым кандидатом в президенты России объявила Собчак, вторая - Гордон, Третьим теперь будет этот полунегр Шопадеми. Похоже, что эти выборы превращаются в какой-то комический фарс. Ты что, Россия сбрендила? При таком смешном в 300000 голосов барьере для получения статуса кандидата в президенты, можно ожидать еще не мало клоунов, цель которых, став узнаваемым на российском медийном пространстве, улучшить свои бизнес, карьерный рост и т.д. Спасибо вашему премьр-министру Медведеву, который будучи президентом, предложил эту систему выборов, который крайне усложнил получение российского гражданства для русскоязычных, который виновен в гибели людей в Южной Осетии во время войны с Грузией тем, что вовремя не среагировал на вторжении грузинских войск в Ю Осетию, который виновен в трагедии в Ливии, который ухудшил имидж России, отказав Ирану в поставке С-300 по контракту..