В России может появиться первый темнокожий кандидат в президенты

Московский бизнесмен с африканскими корнями Самсон Шоладеми заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России в марте 2018 года. Лозунг своей предвыборной кампании москвич обозначил как "Россия без фальши", пишет Life.

- Мне 40 лет. Я коренной москвич. Бизнесмен. В прошлом - журналист и блогер. Я принял решение официально участвовать в президентских выборах России, - написал он в "Фейсбуке".

Кандидат отметил, что в предвыборной кампании собирается привлечь внимание общественности и федеральных властей к проблемам района Ивановское в Восточном административном округе Москвы, в том числе к состоянию Терлецкого парка и загрязнению воздуха в столице.

При этом Шоладеми уточнил, что готов будет отказаться от выдвижения в президенты в пользу того кандидата, "кто сможет максимально привлечь внимание к двум обозначенным проблемам".

Ранее Лайф сообщал, что на выборах президента РФ планируют баллотироваться телеведущая Ксения Собчак и правозащитница Екатерина Гордон. Выдвинуть свою кандидатуру намерена и известная российская порноактриса Елена Беркова.