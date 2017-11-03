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В Индии родился ребенок с двумя головами

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В индийском штате Амбайогай родились парапаги - сиамские близнецы с общим туловищем и конечностями, сообщает Lenta.ru.

Пара детей общим весом 3,7 килограмма имела разные легкие и сердце, но общие другие органы.

После рождения у близнецов наблюдались проблемы с дыханием. Индийские врачи узнали об отклонении в развитии плода только на 32-й неделе беременности после того, как мать пожаловалась в местную больницу на боль в животе. До этого никаким специальным диагностическим процедурам роженица не подвергалась.

После обследования медики предупредили отца детей, что близнецы вряд ли выживут. Малыши появились на свет на 36-й неделе беременности и скончались спустя сутки после рождения.

URL: http://www.vb.kg/369101
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