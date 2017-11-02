УВД просит опознать труп неизвестного мужчины

УВД Первомайского района г.Бишкек устанавливает личность неопознанного трупа.

Сообщается, что погибший был азиатской национальности в возрасте 50-55 лет, обнаружен 7 октября на улице Ала-Арчинской в котловане.

Приметы: рост 170-175 см, средней полноты, волосы седые, глаза средние, брови средние, прямые, седые, лицо овальное смуглое, имеет бороду седую.

Был одет в джемпер коричневого цвета, рубашку оранжевого цвета, майку серого цвета, спортивные штаны синего цвета и подштанники синего цвета, кроссовки ярко синего цвета. Рядом лежала куртка зеленого цвета.

Особых примет нет.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просим оказать содействие по установлению личности неопознанного трупа мужчины или позвонить по телефонам: 0(312) 56-82-60; 0(555) 102-497; 0(55) 10-25-38.