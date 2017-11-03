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В КР вводится надбавка медику за пролеченный случай туберкулеза на первичке

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ВБ

С 1 ноября Фонд обязательного медицинского страхования внедряет стимулирующую надбавку работникам первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) за успешное завершение лечения случая туберкулеза с применением современных подходов ведения больных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Как рассказали в Фонде ОМС, порядок введения надбавки разработан в соответствии с планом действия правительства КР по оптимизации системы оказания противотуберкулезной помощи населению страны на 2017-2026 годы, утвержденным в январе текущего года. Данная надбавка входит в состав заработной платы, включается в расчет среднемесячной заработной платы, является доходом, облагаемым подоходным налогом и страховыми взносами и осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Премия рассчитывается и определяется Фондом ОМС и дифференцируется с учетом сложности случая чувствительного или устойчивого туберкулеза.

"Для чувствительного туберкулеза установлена надбавка в размере 12 тысяч сомов, а для устойчивой формы ТБ – 24 тысячи сомов, - рассказала специалист по финансированию проекта USAID "Победим туберкулез" Айнура Байбориева. - Это хороший стимул для ПМСП на уровне медицинских сестёр, медсестёр ФАПов и врачей ГСВ, потому что надбавка будет предназначаться конкретно тем, кто будет завершать случай ТБ от постановки диагноза до успешного завершения лечения. ФОМС планирует осуществлять её как постоянную практику. С 1 ноября начался пилот в Чуйской области, в дальнейшем предполагается его расширение по всему Кыргызстану по мере высвобождения денег от реструктуризации и оптимизации. Первичка очень хорошо встретила эту новость, ведь надбавка будет доплачиваться за дополнительные функции по управлению случаем, имея в виду такое новое понятие, как кейс-менеджмент. Он будет хорошим стимулом для медработников. За один завершенный случай семейная медсестра, к примеру, дополнительно в среднем чистыми на руки получит около 8 тысяч сомов".

Средства, полученные для стимулирования медицинских работников первичного звена, участвовавших в ведении больных туберкулезом до успешного завершения лечения будут распределяться следующим образом: руководителю организации здравоохранения ПМСП - 1%, его заместителю – 1%; районному врачу-фтизиатру – 5%; медицинской сестре противотуберкулезного кабинета – 5%; клиническому руководителю ГСВ – 3%; семейному врачу ГСВ – 10%; семейной медицинской сестре ГСВ/фельдшеру ФАП – 75%.

URL: http://www.vb.kg/369103
Теги:
USAID, Минздрав, туберкулез
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